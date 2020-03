Hija mayor de Ben Affleck y Jennifer Garner domina perfectamente el español

No es novedad que Ben Affleck sabe hablar español, incluso hace algunos días estuvo promocionando su nueva película en este idioma.

Pero eso no es todo, pues el actor ha revelado que su hija mayor Violet Anne Affleck también sabe hablar en español y que lo hace mejor él.

"Siempre ha sido muy buena estudiante y ha estado interesada en el castellano, así que yo la he ayudado. Ahora, de repente, ha llegado a un nivel superior, en las clases más difíciles, y lo hace mejor", reveló el exesposo de Jennifer Garner durante una aparición en Kelly Clarkson Show.

El actor de 47 años mencionó que su hija incluso lo ha superado y que es su maestra. "Creo que es posible que sea mejor que yo. Y dije 'No, no puede ser'. No me importa no saber hacer tus deberes de matemáticas cuando tienes 14 años pero no vas a ser mejor que yo con el español. Así que he decidido que voy a ir a clases, tengo que estar al día", bromeó.

Es más, Ben Affleck contó que su hija lo corrige cuando dice algo incorrecto en español. "Me dice que ese no es el tiempo adecuado, ¡yo solo conozco tres tiempos! El ahora, el antes y el después".

¿Cómo aprendió a hablar español Ben Affleck?

El actor estadounidense, cuando tenía 13 años, grabó un programa de televisión en México, donde aprendió a hablar en español.

