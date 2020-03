Angie Jibaja perdonaría deuda a Jean Paul si a cambio le devuelve a sus hijos

Angie Jibaja luego de estar en la polémica por escándalos que afectaban su imagen para seguir obteniendo la patria potestad de sus hijos, la llevó a perderlos y ser concedido a Jean Paul Santa María.

Ante ello, la actriz destrozada por la noticia, sorprendió a través de su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje al cantante a quién lo perdonaría pagarle una alta suma de dinero a cambio de sus pequeños.

"Si todo fuera tan fácil como decir al susodicho: ‘okay, lo que debes en el Poder Judicial, los 200 mil, quédatelos, ya no nos debes nada, perdón por fastidiarte, quédatelos y yo los voy a tener (a los niños), me los das a mí y te olvidas de esa deuda’", reveló. Además, la modelo quiso expresar y dar a conocer su recuperación lentamente ya que está dispuesta a lograrlo por sus menores. "Que les quede claro que por mis hijos lo doy todo y lo hago todo".

Lo que también asombró a sus seguidores fue escuchar que desea lanzar su libro. "He estado en silencio trabajando en mi recuperación. Reconstruyendo el futuro de mis hijos".

"Lo he tratado de hacer (el libro) con mucho cuidado para no molestar a nadie, es un trabajo privado en el que he estado trabajando mucho", sentenció.