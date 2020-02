Jacky Bracamontes tuvo esta reacción si una de sus hijas fuera lesbiana

Jacqueline Bracamontes ha demostrado ser una mujer sensible y aguerrida por sus cinco hijas que nacieron durante el matrimonio con Martín Fuentes.

La protagonista de exitosos melodramas no dudó en confesar su posición si una de sus menores le contaba que era lesbiana. ¿Cuál fue su respuesta?

Durante una conversación con sus compañeras en Netas Divinas comentando el tema de la homosexualidad, la cuestionaron si se enteraba que una de sus herederas le gustaba las mujeres.

Ante ello, la mexicana no dudó en responder a la persona del público sobre el cuestionamiento.“Si una de sus hijas fuera lesbiana ¿cómo asumiría esa situación de la vida?”.

“Ya lo habíamos comentado en un programa y yo les dije que mi objetivo en esta vida es ver sonreír a mis hijas, es verlas felices, realizadas, verlas mujeronas, pero siempre sonriendo y si eso la hace feliz, yo la voy a apoyar”, indicó.

A su vez, la protagonista de "Las tontas no van al cielo" recalcó que sus pequeñas siempre tendrán su apoyo incondicional y si fuera el caso asistiría a un especialista para que la ayude a procesar todo de forma correcta.

“Claro, yo se los platiqué, a lo mejor tendría que ir a un psicólogo que me ayudara a lidiar porque es algo que no he vivido en mi familia y tendría que aprenderlo, pero yo vengo a esta vida a apoyarlas, a verlas sonreír, a verlas realizadas, a darles alas y no a cortárselas”.

