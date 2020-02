Alejandra sobre Guty: “Que vaya juntando para la demanda que le va a caer”

La chica reality y empresaria Alejandra Baigorria no dudó en hablar sobre la complicada situación que tiene con Guty Carrera, y que lo va a demandar por daños y prejuicios.

Baigorria denunció hace algún tiempo al hijo de Edith Tapia por violencia psicológica, recordemos que los modelos tuvieron una relación sentimental, pero todo terminó de la peor manera. La joven empresaria reveló conversaciones y audios en un conocido programa concurso.

“Que vaya juntando la platita que ganó en ‘El Valor de la Verdad’ para la demanda que le va a caer. Como mujer no voy a parar, aunque tenga que luchar 3, 4 o 5 años con la justicia, porque todo el mundo sabe cómo han sido las cosas, él no me va seguir haciendo daño.

Cuando reciba su demanda, vamos a ver qué va a hacer… que haga su (video de) Tik Tok”, mencionó la empresaria a Trome.

Ale también se dio un tiempo para hablar sobre las supuestas indirectas que le está lanzando la nueva pareja de Guty Carrera, Brenda Zambrano.

La modelo mexicana mencionó en muchas ocasiones que ‘La Patrona’ es ella, haciendo alusión al apodo de Ale en los programa reality.

“No voy a hablar de alguien que no sé quién es ni en pelea de perros. El día que mencione mi nombre, ese día le respondo”, indicó.

'El Potro' se presentó hace algunos meses en el programa de Beto Ortiz y durante todo el programa habló de la controversial relación que tuvo con Alejandra Baigorria.