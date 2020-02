Joaquín Sabina y la aparatosa caída que sufrió en el día de su cumpleaños durante concierto [VIDEO]

Joaquín Sabina sufrió una aparatosa caída este último miércoles mientras brindaba un concierto junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center. Los fans de la estrella pasaron de la emoción a la preocupación en segundos, tras ver a su artista desaparecer del escenario. El español se cayó y tuvo que ser retirado en camilla.

Este hecho sucedió el mismo día que Joaquín Sabina cumplía 71 años.

Sin embargo, después de varios minutos, el cantante apareció en sillas de ruedas y se dirigió al público para lamentar lo sucedido e indicar que el concierto tenía que ser cancelado.

“Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, me duele mucho y me hace que tengamos que suspender”, dijo Sabina a sus seguidores que lo despidieron con aplausos.

Este video no tardó en ser viralizado a través de las redes sociales, consiguiendo que miles de fans se unieran en rezos y mensajes alentadores para Joaquín Sabina.

Más aún tras saber que el español tenía que ser intervenido por un derrame cerebral a raíz de la caída.

Para alegría de sus fans y seres queridos, se sabe que la intervención fue exitosa y el cantante ya está fuera de peligro.