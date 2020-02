Oscar 2020: Brad Pitt gana a mejor actor de reparto

Y el ganador a mejor actor de reparto en el Oscar 2020 fue Brad Pitt por 'Once Upon a Time in Hollywood'. El actor fue el primero de la noche en la ceremonia de los Premios de la Academia en obtener la tan esperado estatuilla.

Ya se escuchaba que el exesposo de Angelina Jolie se llevaría a casa el galardón por su magistral trabajo en la cinta de Quentin Tarantino. La actuación de Brad junto a Leonardo DiCaprio dejó casi con la boca abierta a miles de personas y se demostró que son los mejores en lo que hacen.