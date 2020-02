Rosángela Espinoza “Yo tengo más carisma que Jazmín Pinedo” [VIDEO]

La chica reality Rosángela Espiniza estuvo presente en el programa de espectáculos ‘En Boca De Todos’ y no dudó en dar su opinión sobre la nueva conductora de ‘Esto es Guerra’ Jazmín Pinedo.

La ‘chica selfie’ fue parte de la secuencia de preguntas y respuestas del programa de Tula Rodríguez y reveló que cree que a ‘la chinita’ le falta carisma para ser conductora de televisión.

“Puede conducir muy bien, habla muy bien, se explaya muy bien, pero algo le falta. Yo creo que el tiempo le dará eso (carisma). Hay que darle chance”, mencionó Rosángela.

Tras estas palabras, Rodríguez le consultó si pensaba que ella lo haría mejor.

“Eso no se pregunta hija, eso es obvio. No estoy diciendo que Jazmín no sea carismática, solo que le falta esa chispa, nada más, porque al lado de Gian Piero... él lleva la conducción muy bien, le pone la alegría”, indicó.

‘Rous’ también aclaró que no siente cólera ni celos por Jazmín Pinedo, solo que está brindando su opinión.

