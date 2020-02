Explosiva presentación de JLo y Shakira en el Super Bowl [VIDEO]

¡Alucinante! El Super Bowl no deja de sorprendernos con las presentaciones del medio tiempo. Había mucha expectativa por el público asistente por Shakira y Jennifer Lopez y ambas (fieles a su estilo) no decepcionaron a nadie.

Y es que las cantantes dejaron casi con la boca abierta a todo el mundo al bailar y cantar. La colombiana inició con el tema 'Loba' y como invitado tuvo a Bad Bunny. El público enloqueció al escuchar su repertorio de canciones de los años 90 y su sensual traje rojo impactó.

Después de algunos minutos, llegó el momento de Jennifer López, quien tuvo de invitado a J Balvin y la estrella de la noche definitivamente fue su hija Emme. Lo inesperado fue ver a Shakira en la bateria ¡una locura total! Luego de unos segundos ambas aparecieron juntas y el estadio enloqueció.

baby emme absolutely killing it. look at this little star #jlo pic.twitter.com/UKw9Dbu3yc