Thalía y su desgarrador testimonio: "Perdí a mi padre a los 6 años" [VIDEO]

Thalía es una de las mujeres que sigue conquistando el mundo con su música y su singular estilo desde sus redes sociales con su carisma, estrenando un nuevo tema junto Mau y Ricky.

Aunque la cantante sigue brillando con su pasión, durante su crecimiento profesional tuvo que enfrentar trágicos momentos en su vida con pérdidas que jamás volverá a ver, como ocurrió con su pareja y padre.

¿Cómo murió la pareja de Thalí?

La artista suele compartir su carisma con su público, sin embargo, en una emotiva entrevista reveló detalles del fallecimiento de su primer amor, Alfredo Díaz Ordaz, quien partió tras una terrible enfermedad.

Thalía y la muerte de su padre

La artista no solo tuvo que perder al compañero de su vida, también cuando era solo una niña pasó una inexplicable sensación cuando se enteró que su papá Ernesto Sodi ya no estaría junto a ella nunca más.

Este hecho ocurrió cuando Thalía tenía solo seis años. Por ello, a la revista Galore manifestó cómo superó la muerte del hombre de su familia.

"He pasado por tantas guerras en mi vida! He tenido tantas caídas y cicatrices internas que ya no me tomo las cosas tan en serio. Perdí a mi padre a los seis años, trabajé en el mundo del espectáculo desde los siete, lidié con la fama durante mi adolescencia, y avancé rápidamente para dejar mi país, para comenzar a vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en un nuevo lugar y hablando otro idioma".

¿Cómo ocurrió la muerte de la mamá de Thalía?

Pero de las etapas más complicadas que ha enfrentado, está la pérdida de la mujer que más amaba, su madre. Por eso, a través de Primer Impacto la intérprete confesó entre lágrimas, que la inesperada muerte de su madre la sumergió en un mundo de depresión y gran tristeza del que fue muy difícil recuperarse.

El dolor que ha enfrentado la mexicana le sirvió para ser más fuerte y luchar por sus sueños, así ocurran obstáculos en su destino, ahora disfruta de su familia la máximo.