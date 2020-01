Grammy: fans de BTS indignados por el "maltrato" que ha sufrido la banda [VIDEO]

BTS es una de las bandas K-pop que cuenta con una gran legión de seguidores. Su fama es tal que ha sido convocado para presentarse en los Premios Grammy junto a Billy Ray y Lili Nas X, evento que se celebrará este domingo 26 de enero en Los Ángeles.

Sin embargo, según se puede ver en un video filtrado en las redes sociales, la banda coreana tiene una "relegada" participación en los ensayos de la prestigiosa premiación. Hecho que ha fastidiado a los fanáticos del grupo, llamado "A.M.R.Y", quienes no han dudado en expresarlo a través de las redes sociales.

La banda aparece en una pista giratoria, pero no como grupo principal, sino como fondo, mientras Billy Ray y Lili Nas X cantan. Este material enervó a los fans, indicando que es un tremendo "maltrato" a BTS.

Ellos no son un trapito que puedes usar a tu antojo

Ellos merecen algo muchísimo mejor

Ya se lo han ganado

Han trabajado muy duro

como para que les hagan esto#BTSdeservesbetter#ProudOfBTSAlways pic.twitter.com/X76Zvcdhir — Gɪʀʟ Iɴ Lᴏᴠᴇ⁽ᶠᵒʳ ⁷ ᵍᵘʸˢ⁾🦢 (@worldParadisep) 25 de enero de 2020

"Me enoja tanto esto, ellos trabajaron duro muchos años incluso algunos perdieron su adolescencia encerrados en un salón por cumplir sus sueños y que vengan unos premios a usarlos para ganar audiencia me llena de bronca. No los merecen", expresó una fanática en su Twitter.

Otros fans indicaron que los organizadores del evento se están colgando de la fama de la agrupación y que no es posible que los estén maltratando de esa forma.

Cabe señalar que este video no es oficial, y solo hasta domingo 26 de enero en la noche se sabrá en qué constará la verdadera participación de la banda.

Por su parte, las A.R.M.Y siguen compartiendo el video dejando ver su indignación.

"Ellos no son un trapito que puedes usar a tu antojo. Ellos merecen algo muchísimo mejor. Ya se lo han ganado. Han trabajado muy duro como para que les hagan esto", indicó otra usuaria de Twitter.