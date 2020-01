Abuelo de Harry contra Meghan Markle: "Uno sale con actrices, no se casa con ellas"

Meghan Markle y el Príncipe Harry sorprendieron a todos los medios con su comunicado oficial donde dejaban en claro que renunciarían a todas las responsabilidades como miembros de la realeza británica. Su decisión provocó que todo Buckingham quede consternado, en especial la reina Isabel y el abuelo del hijo de Lady Di.

Como se recuerda, Philip, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II, mantiene una gran relación con Harry de Sussex, ya que ambos se han mostrado en muchas oportunidades juntos y sonrientes; sin embargo, dicha cercanía provocó que él haga una fuerte advertencia a su nieto, antes de la boda con Meghan.

Según fuentes no identificadas por la reportera Sophia Money-Coutts de The Sunday Times, Philip de Edimburgo lanzó una seria advertencia a su nieto antes de contraer matrimonio con la duquesa de Sussex, ya que no era de su agrado.

El artículo de Money-Coutts, que también fue reseñado por otros medios como The Sun, The Daily Mail y The Mirror, incluyó comentarios de miembros de la realeza acerca de la relación entre Meghan Markle, el príncipe Harry y el resto de la familia real.

La fuente reveló que el abuelo de Harry rechazó a Meghan Markle: "Uno sale con las actrices, no se casa con ellas", fueron las fuertes palabras del duque de Edimburgo que generó controversia en todo Reino Unido.

Príncipe Harry protegió a soldado gay

El Príncipe Harry tiene claro que en realidad no importa la sexualidad sino el valor tiene cada persona y su desempeño como militar.

En el 2008, Wharton no deseaba ser militar, pues ya se había declarado homosexual y esto fomentó que sus compañeros lo discriminaran.

“Me metí en una situación con algunos soldados de otro regimiento y, esencialmente, no les gustó el hecho de que era gay”, contó el exmilitar. Luego de esta paliza, Wharton fue a su tanque para descansar, pero ahí se encontró con el Príncipe Harry.