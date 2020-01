Frida Sofía envía fuerte mensaje a Alejandra Guzmán en Instagram

El 9 de enero, Alejandra Guzmán fue operada de emergencia. Cuando los fans y famosos se enteraron de esto, no dudaron en enviar mensajes recargados de buenos deseos a la cantante mexicana.

Sin embargo, su hija Frida Sofía no tuvo la misma reacción que los fans y los famosos; por el contrario, le dejó un mensaje fuerte, situación que generó muchas críticas.

En su cuenta de Instagram, Frida Sofía puso un contundente mensaje contra Alejandra Guzmán, dando a conocer los motivos por los que se alejaron.

Según lo que señala la nieta de Silvia Pinal, es mejor que uno se aleje de las personas que la dañen, por más cariño que se les pueda tener.

“Priorizar tu salud mental no es egoísta. Hay personas que quieres con toda el alma y sin embargo no te hacen bien. Alejarse duele, pero aferrarse a algo que no te hace bien te rompe a un nivel que no vale la pena", fue el mensaje de la hija de Alejandra Guzmán.





Pelea entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Aproximadamente en junio del 2019, Frida Sofía confesó que no tiene una buena relación con Alejandra Guzmán y que hace bastante tiempo se encuentra distanciada de ella.

En esa entrevista, la nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán resaltó que su madre no le apoyó durante los momentos más difíciles de su vida. Y recalcó que por el trabajo que su mamá tenía, ella pasó gran parte de su infancia sola.