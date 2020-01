Exesposo de Angélica Rivera descarta volver con ella tras tener nueva "novia" [VIDEO]

Angélica Rivera luego del controvertido matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto, volvió a la polémica tras los rumores de una reconciliación con el padre de sus hijas, El Guero Castro, tras pasar juntos Navidad.

Este hecho se dio luego de haberse difundido una imagen de los famosos a través de la cuenta de Instagram de Sofía Castro, sin embargo, el productor descartó alguna posibilidad tras estar vinculado con una joven y guapa señorita quien sería su nueva pareja.

El mexicano al ser intervenido por los medios, fue cuestionado tras ser visto últimamente cerca de su exesposa en las fiestas de fin de año, el cuál respondió lo siguiente.

“Hay una gran amistad, es la mamá de mis hijas y, como lo he dicho varias veces, nos van a ver varias veces juntos por lo que resta de vida porque tenemos tres hijas en común. Es una mujer a la que respeto mucho, quiero mucho, pero todo está en orden”.

El productor dejó en claro que no le afectan los comentarios negativos, incluso indicó que los toma con humor, pero al ser consultado por una "actual pareja" cambió de actitud al escuchar las preguntas sobre su posible romance con la actriz Mimi Morales y prefirió huir del lugar con una gran sonrisa.

A su vez, destacó el rol de Angélica en los melodramas. “Yo espero que ella trabaje pronto, es un desperdicio que no esté haciendo su trabajo y espero que pronto retome su carrera”.

Hija de Angélica Rivera y El Guero Castro

“Más que celoso, siempre les he dicho a mis hijas que -digo no es que el galán me tenga que gustar a mí, ni caerme bien a mí- mientras las quieran, las respeten y las cuiden, eso es decisión de ellas”.

Vídeo - Novela de Angélica Rivera 'Destilando amor'