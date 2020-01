Chiquis Rivera revela por qué tiene moretones en el rostro [VIDEO]

Un susto se llevaron los seguidores de Chiquis Rivera. Hace unos días, se vio imágenes de la hija de Jenni Rivera con un ojo morado, esto hizo que se desencadenen rumores de que su esposo Lorenzo Méndez la golpeaba.

Sin embargo, el último domingo, a través de sus historias de Instagram, Chiquis Rivera aclaró que ella no es víctima de violencia de género y su esposo no la golpea.

En el vídeo de las historias de Instagram, la cantante explica que se sometió a un tratamiento de belleza que tuvo una reacción negativa. Pero, también mencionó que en los próximos días se verá mejor.

"En otros temas no sé si vieron me hice un procedimiento en los ojos y pasó una cosita, no se asusten please…esto es lo que pasó, tengo un ojo morado, es muy normal, así que por favor no se asusten”, explicó.

“Aclarando a la gente que está diciendo, comentado y pensando que alguien me pegó, que me peleé con alguien, pues no. Lorenzo no me pegó, ¿ok? Nada que ver, es algo que me quise hacer y como dicen por ahí, la belleza cuesta”, agregó la cantante.

Asimismo, añadió que no es algo grave porque con maquillaje se puede cubrir y en los próximos días desaparecerá.

“Estoy feliz porque este lado se ve muy bien y ya que esto morado se me vaya o se me quite, se va a ver bien. Son cosas que pasan, nada más quería aclarar eso”, finalizó.