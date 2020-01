Magdyel Ugaz y sus tiernas palabras para Jazmín Pinedo tras separación con Gino

Después de dejar la conducción de Mujeres al mando, donde acompañaba a Jazmín Pinedo, Magdyel Ugaz conserva una gran amistad con la modelo. Es por ello que no pudo dejar de opinar sobre su separación con Gino Assereto cuando se le hizo la consulta.

“Siento que es una chica súper profesional y que tiene las cosas bastante claras, ella cuida mucho su vida personal y me parece importantísimo en este medio cuidarla y bueno, yo de hecho le escribí y siempre mi cariño y mi apoyo para ella. Más al detalle no podría decir nada porque no sé exactamente, pero por lo que entiendo, todo está muy bien y se han separado en buenos términos”, indicó a América Espectáculos.

"Abrazo cuando uno toma decisiones para bien en la vida, para estar más tranquilos. La china es chiquita pero poderosa, tiene mucho carácter", acotó la artista.

Cabe recordar que Jazmín Pinedo y Gino Assereto dieron a conocer sobre su separación a través de un comunicado.