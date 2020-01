Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, confirmó que está casado con Adriana Amiel

Cristian Zuárez, quien fuera novio de Laura Bozzo por muchos años, confirmó a Infobae México que está felizmente casado con Adriana Amiel.

“Creo que fue muy importante encontrar la horma del zapato, encontrar una persona que te descubra día a día y que te haga ver que hay algo más en la vida, porque a veces uno piensa que es el fin y no lo era, sólo apareció la mujer que me enamoró, que me tiene sonriendo todos los días”, indicó Cristian.

Aunque no nombró a Laura Bozzo, parece que la evocara al decir: "a veces uno piensa que es el fin y no lo era".

“Adriana es súper sencilla, muy divertida y me siento muy dichoso de haberla encontrado y ser parte del día a día con ella porque estamos muy felices”, acotó.

Consultado por un pronta boda, el argentino sorprendió diciendo: “Precisamente ya no es bueno especular demasiado, ya que nosotros ya estamos casados”.

“A veces uno prefiere no decirlo para que la publicidad que uno recibe de los medios no vaya por ese lado, lo guardamos un poco porque es un tema nuestro, pero, a ti te puedo decir que si, Adriana es ya mi esposa”, indicó.

Aunque no quiso dar detalles de la unión, reveló que se encuentra muy feliz.

“Ella me dijo que sí en el primer anillo que le entregué, ella también se puso feliz y eso, ella se puso feliz y se convirtió en mi esposa”, dijo.

Consultado por Laura Bozzo, Cristian Zuárez solo atinó a decir: “Hay vida después de Laura".

"Y de estar 17 años junto a alguien, porque además de las cosas buenas o malas que pudo haber habido, no se puede comparar absolutamente nada. Yo honestamente pensé que ya no me podría enamorar otra vez o tener una relación, pero uno apuesta al amor nuevamente y es para bien”, destacó.

“Despertar todos los días al lado de una mujer que te elige y tú, para que sea el amor de tu vida todos los días, es muy importante además de un papel, porque yo te puedo decir, es mi esposa por el documento, pero no, ella es mi esposa porque me elige todos los días y yo despierto inmensamente enamorado”, acotó.

Finalmente señaló que su esposa se lleva bien con su hija, quien es una pieza clave para su relación. "Ella siempre me rechazaba las novias, pero se han llevado bien, no se ven mucho, pero, todo va bien”, indicó.

Como se recuerda, Laura Bozzo decidió terminar su relación con Cristian Zuárez luego que saliera a la luz que el argentino mantenía una relación con Adriana Amiel.