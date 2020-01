Revelan quién será el actor que interpretará a Dios en la 5ta temporada de Lucifer

Los fans de ‘Lucifer’ no pueden más con la ansiedad y quieren que ya se estrene la quinta temporada de la serie de Netflix. Aunque aún falta para lo emitan, hay un detalle que han revelado que veremos en esta nueva entrega.

Según el portal Entertainment Weekly, en la parte cinco de ‘Lucifer’ aparecerá Dios, el padre de los personajes principales: Lucifer (Tom Ellis) y Amenadiel (D.B. Woodside), y será interpretado por Dennis Haysbert.

Asimismo, Joe Henderson, autor y productor de la serie de Netflix, dijo que está feliz por confirmar a Dennis Haysbert.

“Nos gustó la gran lista de locos (posibles actores para el papel), y él fue mi mejor opción. Fuimos suertudos. Fue nuestra primera y única oferta”, manifestó.

¿Quién es Dennis Haysbert, el actor que interpretará a Dios en ‘Lucifer 5’?

Dennis Haysbert nació el 2 de junio de 1954 en San Mateo, California. Es un actor de cine y televisión de 65 años.

Ha participado en series como “Laverne & Shirley” (1979), “The Incredible Hulk” (1980), “Quincy M.E.” (1981), “Magnum, P.I.” (1985), “Just the Ten of Us” (1988); y, más recientemente, “Now and Again” (2000) o “The Outer Limits” (2001).

Fue nominado a un Golden Globe por su papel como David Palmer, primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, en la serie de televisión “24”.

¿De qué trata ‘Lucifer’?

Aburrido de ser amo del infierno, el diablo se muda a Los Ángeles donde abre un club nocturno y conoce a la detective de homicidios Chloe Decker, con quien comienza a colaborar para atrapar y castigar a los criminales trabajando como consultor, valiéndose para esto de sus peculiares poderes de persuasión.