Yadhira Carrillo: ¿Juan Collado está a punto de salir de la cárcel?

Yadhira Carrillo y Juan Collado aún la tienen muy difícil, es que la actriz mexicana y su esposo no pueden disfrutar a plenitud de su relación, luego que el empresario fuera recluido en un penal en México.

Ante esto y la preocupación de muchos seguidores de los famosos mexicanos, las expertas en la astrología decidieron brindar sus predicciones 2020 y saber qué le depara el futuro a la reconocida actriz mexicana.

"No, aquí no me marca la libertad de Juan aunque vana a pelear mucho por su libertad. A Yadhira la veo haciendo mucho labor altruista, va a luchar por la justicia, pero le va a costar mucho trabajo. Es un año muy complicado para ella", explicó.

"La familia de Juan se verá muy complicada, se va a ver muchas complicaciones, sobre todo en la salud de Juan. Yadhira, que ese amor se siga fortaleciendo espiritual y energéticamente porque va para largo", agregó la astróloga.

Por otro lado, los conductores de Suelta la sopa, decidieron consultarte a otra especialista y lo que dijo, sorprenderá a muchos.

"Juan va a recibir muchísima ayuda para poder salir, pero su estadía no será tan larga. Su condena es un poco larga, a pesar de eso, Yadhira lo estará apoyando. Le pueden dar entre 3 a 7 años", sentenció las videntes.

Esposo de Yadhira Carrillo pasó Navidad en la cárcel

La actriz de exitosas telenovelas, Yadhira Carrillo, se encuentra luchando para que su esposo salga pronto de la cárcel tras estar encerrado casi 5 meses.

Aunque la actriz tenía esperanza de la pronta libertad de Juan Collado, negaron su amparo y pasará Navidad, Año Nuevo y otras semanas encerrado tras las pruebas presentadas por su delito.

¿Por qué el esposo de Yadhira Carrillo sigue en la cárcel?

Se informó que su novio seguirá en prisión pues su vinculación a proceso cumple con todos los requisitos legales, la imputación realizada ha ofrecido datos suficientes de la existencia de los delitos y la probable relación de Juan con ellos.

¿Yadhira Carrillo volverá a las telenovelas?

Tras los problemas legales de su marido, muchos creían que Yadhira Carillo volvería a la televisión, pero con el cambio de formato y la mentalidad de las audiencias, se desconoce si es o no una posibilidad de trabajo para ella.