Adolfo Bazán culpó a Magaly Medina por “malograrle la vida” [VIDEO]

El abogado Adolfo Bazán le reveló a la Policía que la conductora de televisión Magaly Medina es la culpable de que se haya vuelto mediático. Y es que la periodista fue la encargada de revelar el video en donde se podía ver cómo realizó tocamientos indebidos a Macarena Vélez.

Recordemos que cuando la modelo vio las imágenes, expresó que no se acordaba de nada y que no conocía a Adolfo Bazán ya que no lo había visto nunca en su vida. La ex chica reality lo denunció y tras esta situación, salieron más mujeres a presentar su demanda contra el abogado.

Denuncia por presunta violación a bebé de dos años

Katty Cachay, abogada de Macarena Vélez mencionó que Adolfo Bazán Gutiérrez, acusado de diferentes delitos sexuales por 4 mujeres también tiene una denuncia por haber abusado de un menor de dos años.

Cachay expresa que una expareja de Bazán indica que el letrado abusó de su hijo. “Lamentablemente (tenemos) el caso de una pareja de este señor. Esta señora ha indicado que este aparentemente este señor habría violado a su hijo de dos años”, expreso.

“Sí, esto está en trámite. La víctima está con protección de testigos. Por eso su caso no es muy sonado. Si está por violación”, indicó.

Captura de Adolfo Bazán en 24 de diciembre

Adolfo Bazán Gutiérrez fue detenido en el terminal terrestre Manuel Odría de Tacna, vestido completamente de negro con lentes oscuros. Al parecer, quería pasar desapercibido.