Revelan tráiler de ‘No me Digas Solterona 2’ [VIDEO]

Como regalo de Navidad BigBangFilms y Diamond Films presentan el primer teaser tráiler de la tan esperada secuela de 'No me digas solterona', protagonizada por Patricia Barreto y bajo la dirección de la talentosa Ani Alva. La hilarante comedia, "No me Digas Solterona 2”, tiene programado su estreno en abril del próximo año.

En las primeras imágenes de la cinta se puede apreciar una divertida escena de las 4 amigas protagonistas de la historia en un café. El primer teaser tráiler revela en pocos segundos un giro que dará la trama dirigida por Ani Alva.

Recordemos que el largometraje nacional, ‘No me digas solterona’, protagonizada por Patricia Barreto, llevo a más de 868 mil espectadores al cine, convirtiéndose en uno de los largometrajes peruanos más taquilleros, por lo que esta segunda parte promete romper esquemas y superar a su antecesora.

Actrices como Anahí De Cárdenas, Natalia Salas y Yidda Eslava, Marisol Benavides, Maricarmen Marín, entre otras grandes figuras, vuelven encabezadas por Patricia Barreto y bajo la dirección de la gran cineasta Ani Alva, la película tiene programado su estreno para abril del 2020.

¿Cuándo se estrenó la primera película ‘No me digas Solterona’?

La primera película de ‘No Me Digas Solterona’ se estrenó en el 2018 y fue una de las producciones peruanas más vistas del año. El público espera con ansias la segunda parte.