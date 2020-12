Maca López, tras detención de Jean Deza: "Eres cualquier cosa, no futbolista"

Jean Deza volvió a protagonizar un escandalo luego de haber sido intervenido por la policía en una discoteca de San Martín de Porres. El futbolista de Binacional fue llevado por los agentes a la Comisaría Sol de Oro por haber violado el estado de emergencia que vive el país a consecuencia del coronavirus.

El atacante peruano, nuevamente asediado por la prensa debido a sus actividades extradeportivas, rompió las medidas impuestas por el Gobierno para prevenir que el número de infectados por SARS-CoV-2 continúen en aumento.

Ante ello, la seleccionada nacional María José López utilizó su cuenta de Twitter para criticar el accionar del jugador tras lo ocurrido el último jueves 10 de diciembre en horas de la madrugada.

"Jean Deza, a nadie le interesa si estás o no de vacaciones (contigo ya no hay diferencia) acá lo que importa es que estamos en estado de emergencia y tú juergueando como siempre. Eres cualquier cosa, no futbolista. Cuántas personas darían todo por las oportunidades que tú desperdicias", publicó la deportista.

Cabe mencionar que Maca López actualmente viste la camiseta de la selección peruana de fútbol femenino e integra las filas del Realidade Jovem de Brasil, club que decidió hacerse con sus servicios este 2020 por sus grandes actuaciones.

Maca López a Jean Deza