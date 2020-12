PSG vs Istanbul fue suspendido: Racismo y xenofóbia contra futbolistas por parte de arbitro

La UEFA hizo oficial la suspensión del partido por Champions League entre París Saint Germain (PSG) vs. Istambul Basaksehir por insulto racista del cuarto árbitro contra Pierre Webó. Después de este acto, los jugadores de los equipos decidieron no volver al campo de juego.

Este hecho se dio a los 13 minutos de la primera mitad: el juez, Ovidiu Alin Hategan, señaló una falta a favor del cuadro parisino y el exfutbolista y asistente del cuadro turco, Pierre Webó, protestó de forma eufórica.

A los pocos segundos, el rumano alertó al árbitro central con términos racistas sobre el exjugador de Nacional de Uruguay, Osasuna, Mallorca, entre otros. Esto fue confirmado por un futbolista de Istanbul, Demba Ba, quien indicó que el cuarto árbitro le dijo "el negro".

"¿Por qué cuando te refieres a él no dices ‘este chico blanco’? ¿Por qué no solamente ‘ese chico’? ¡A mí me dices ‘ese chico negro!", increpó Demba Ba muy enfadado al cuarto árbitro.

Xenofobia e insultos racistas en la Champions League

ESCÁNDALO MUNDIAL: por un comentario racista de parte del cuarto árbitro Sebastian Coltescu a Pierre Webó, asistente del Basaksehir, los jugadores del conjunto turco y del PSG abandonaron el campo de juego en la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/6038t3vOjn — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2020

Ante esta situación, Webó furioso fue a increpar a Ovidiu Alin y solicitó al juez central, Sebastian Coltescu, que lo expulsara del encuentro. Sin embargo, el árbitro aseguró que no le ha llamado "negro" en el sentido despectivo, si no "chaval negro"; algo que que no deja de ser racista por donde se le mire.

Finalmente, los jugadores del Istanbul Basaksehir no quieren que el cuarto árbitro forme parte del partido pese a que la UEFA solicitó que el juez turco vaya al VAR.