Waldir Sáenz, tras el descenso de Alianza Lima: "Se me caen las lágrimas"

Con mucha impotencia, Waldir Sáenz no pudo ocultar su dolor tras el descenso de Alianza Lima una vez finalizado el encuentro frente a Sport Huancayo. El goleador histórico de La Victoria fue directo con los responsables que se encargaron de enviar al club a Segunda división para la temporada 2021.

"No me gusta hablar mal de nadie, pero hoy los que manejaron a Alianza fueron un desastre. Nos llevaron a un lugar donde Alianza no imaginó estar. Se me caen las lágrimas, tenemos que enfrentar esto", dijo el exfutbolista durante una entrevista con RPP Noticias.

Los goles de Marcio Valverde y Carlos Neumann condenaron al equipo de Daniel Ahmed en la última jornada del Grupo B, donde perdió la categoría junto a Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba.

"Es un dolor tremendo, uno trata de hacer lo mejor para mantener a un club donde debería estar siempre, en la Liga 1 y los primeros lugares", agregó Waldir Sáenz, quien mostró su mejor versión defendiendo los colores de Alianza entre los años 1993 y 1997.

Un nuevo camino por recorrer

El ídolo de Matute también reveló que dirigentes del club se comunicaron con él para que acompañe y aliente al equipo en el Estadio Nacional. "Por qué cuando tienen la última vida y no antes. Por qué tanta soberbia y ego", expresó.

"Empezó mal desde que se fue (el uruguayo Pablo) Bengoechea (de la dirección técnica), luego que se fue pasó esto", analizó 'Wally', agregando que "no será fácil" para Alianza Lima disputar la próxima temporada la Liga 2.

Recordemos que los blanquiazules tenía la oportunidad de asegurar su permanencia en Primera únicamente ganando a Sport Huancayo sin importar los resultados de sus "rivales directos".

El mensaje de Alianza Lima