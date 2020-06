Conoce los 7 significados de soñar con tu expareja, según la psicología

Estás durmiendo plácidamente y de pronto tu expareja aparece en tus sueños, algunas lo considerarán una pesadilla, mientras que otras quieren entender qué es lo que está pasando por su mente para soñar algo así. Soñar con tu ex no quiere decir que lo extrañes, y según el psicólogo español Marc Rodríguez Castro existen siete probables significados de este sueño.

Antes de empezar con la explicación, debes tener en cuenta que la realdad onírica – relacionada con las imágenes y sucesos que se imaginan mientras se duerme- nos habla acerca de algunos aspectos de nuestra vida y de nosotras mismas. Por eso, es importante que nunca tomes los sueños de manera literal.

1. Soñar que te visita

Recibir una visita de tu ex en tus sueños podría implicar que estás reflexionando sobre experiencias positivas del pasado, no necesariamente quiere decir que lo extrañas. También puede estar diciéndote que encuentras cualidades similares en alguien más, quizás en tu nueva pareja.

2. Soñar que regresas con él

¡No te desesperes! Esto no quiere decir que deseas retomar la relación, puede significar que está a punto de pasar un gran cambio que vives en tu relación actual.

3. Soñar que extrañas a tu ex

Estos pensamientos pueden implicar que anhelas a la persona, o incluso ciertas cualidades de él. También puede decirte que inconscientemente extrañas ese sentimiento de 'ser deseada' o el simple hecho de estar en una relación.

4. Soñar que te encontraste con una aventura

¿Por qué soñarías con alguien que solo besaste o pasaste un buen momento una noche? Porque quieres capturar una vez más esa adrenalina y libertad que te dio esa persona, sin importar si es una relación o algo pasajero.

5. Soñar que tu ex te está aconsejando

Lo único detrás de tu sueño es tu subconsciente gritando: '¡no repitas ese error una vez más!', así que tenlo bien en cuenta en tu vida y en tus futuras relaciones.

6. Soñar que extrañas a tu ex

Aunque una parte de ti podría estar anhelando tener una relación, también cabe la posibilidad que por fin hayas superado el rompimiento y tu mente te está diciendo “él se lo perdió”.

7. Soñar que tu ex está enfermo o se muere

Esto no quiere decir que seas una mala persona por “desear el mal”, más bien es una metáfora que te quiere decir que debes dejar ir a esta persona, pues no existen más cosas que te aten a ella.

¿Qué significa soñar que tu ex te besa?

Muchas veces nuestros sueños son extraños y cuando nos levantamos nos preguntamos por qué soñamos ese tipo de cosas, incluso intentamos buscarle un sentido. Por ejemplo, cuando soñamos con una expareja y que esta nos besa, hace que nos levantemos con muchas dudas e intentamos buscarle el significado.

El simple hecho de que tu ex aparezca en tu sueño ya es muy extraño, por ello hoy te contaremos el significado de soñar que tu ex te besa.

El soñar con tu ex representa que recuerdas las buenas experiencias que has vivido con él. Sin embargo, no siempre significa de que lo extrañas. Continuar leyendo...