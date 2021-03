¿Por qué tengo falta de deseo sexual?

La falta de deseo sexual es una de las quejas más comunes que se producen entre parejas estables. Tal como sucede con otras dificultades sexuales, la etiología de este problema puede ser tanto de índole orgánica como psicológica.

Una de las causas que la provocan son los desbalances hormonales que suelen afectar directamente el deseo sexual de la mujer, aun antes de la menopausia.

La sexóloga Alessandra Rampolla, en su libro “Sexo...¿y ahora qué hago?”, menciona que muchas veces esta falta de deseo sexual se debe a un problema psicológico.

Según Rampolla, hay quienes disfrutan mucho físicamente de la experiencia sexual, pero que tienen dificultad para comenzar la actividad, es decir, carecen de iniciativa. Algunas de las posibles causas son:

Mensajes negativas sobre la sexualidad

Una pista para identificar si es esto lo que podría estarte afectando es evaluar si existen sentimientos de vergüenza o culpabilidad respecto del inicio de relaciones sexuales o la masturbación.

Preocupaciones por la imagen corporal y la vejez

Para muchas personas, el no sentirse cómodas con sus figuras o aspecto físico puede causarles inhibición sexual, al quere evitar una situación de exposición del cuerpo.

Falta de atracción de su pareja

Si tu pareja no tiene buena higiene, tiene mal aliento o no se esfuerza por verse atractivo, es muy posible que este punto enrtre en juego para sabotear tu deseo sexual.

Depresión

La sexóloga señala que actualmente no existen medicamentos clínicamente probados para aumentar el deseo sexual. Pero como sugerencia, ella menciona que “lo mejor es que te asesores con un profesional y no le restes importancia al impacto negativo que el bajo apetito sexual puede tener en tu vida matrimonial, ya que “el buen sexo no hace un matrimonio, pero el mal sexo (o falta de él) sí lo puede destruir””.