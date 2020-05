Esto es lo que nunca debes decir durante el sexo a tu pareja

Aprende a reconocer cuáles son las cosas que no debes decir durante el sexo para no matar la llama de la pasión. Deja que fluya y no lances ninguna frase que no vaya acorde al momento.

La hora de la pasión es solo tuya y de tu pareja. Nada de preocupaciones ni cosas extrañas ¡No es el momento!

Cosas que las mujeres no deben decir en la cama

1-. ¿Puedes apagar la luz?: Esto interrumpirá el apasionado momento y tenlo por seguro que te perderás de lo mejor. Deja que haya luz y libera tus deseos.

2-. Se me olvidó tomar la pastilla: Definitivamente, con esta frase le darás un apagón de inmediato. No habrá ni tres por ciento de ganas.

3-. ¿Ya entró?: ¡Qué roche! Esto puede sonar algo ofensivo para tu pareja, ya que, estarías insinuando que tiene el pene muy pequeño y por eso no lo llegaste a sentir.

4-. ¿Con cuántas mujeres has estado antes?: ¡Nada que ver, no es momento! Este es para que experimenten entre ustedes sin pensar en nadie más. Evita totalmente resucitar a su ex o su pasado.

5-. ¿Tan rápido acabó?: Recontra ofensivo para él al igual que lo anterior. Si es precoz mejor ni se lo digas, por lo meno, no después del sexo, deja que pase un tiempo y convérsalo de una manera más suave.

6-. ¿Te falta mucho?: Mejor espera ni se te ocurra apresurarlo. Relájate y disfruta porque esta pregunta solo lo interrumpirá innecesariamente.

7-. ¡Déjame contestar el teléfono!: Como lo dije en un inicio, ignora todo lo que pueda ocurrir en el exterior porque este es un momento íntimo para ambos. Cero interrupciones.

¿Puedo decir te amo durante el sexo?

Depende, pues si realmente lo sientes y estás segura de que es así entonces adelante, pero si solo es una emoción que crees sentir por la intensidad del encuentro íntimo mejor limítate en decirlo.

A veces confundimos el amor con la intensidad que vivimos en la cama con esa persona. Decir "te amo" es una frase que necesita un mejor lugar y tiempo. La cama se presta para otro tipo de frases seductoras y atrevidas.