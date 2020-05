Señales de que tienes química sexual con tu pareja

Nos sentimos enamorados de esa persona, pero ¿realmente tendré química sexual o es pura fantasía? pues, esto depende mucho de qué tanta confianza y conexión hayas alcanzado con tu pareja en las relaciones sexuales. Esto se puede medir a través de ciertos puntos claves.

Química en el sexo no implica estar enamorado

Esto es muy cierto, muchas veces simplemente nos atrae alguien mucho y cuando estamos en la intimidad, resulta que nos gusta mucho más porque sentimos que nos conectamos mucho, pero quizá como amigo o pareja no podría funcionar por cuestiones de personalidad. Así que, estar enamorados no es un criterio para decir que tendremos química sexual con alguien.

Cuando se trata del sexo muchas veces no pensamos con el corazón, simplemente nos podemos dejar llevar por la calentura del momento o porque nos atrae mucho esa persona.

¿Cómo saber si tenemos química en el sexo?

Entender que mi pareja me complementa muy bien en la cama va a depender de muchas cosas y no necesariamente se trata del amor. A veces podemos creer que estamos muy enamoradas de esa persona, pero a la hora de la hora nos llevamos un mal gusto en la cama. Así que, estar enamorados no significará que tendrás éxito en la intimidad.

1-. Ambos se miran fijamente buscando la atención del otro. Pues, esta es una señal de que a ambos se atraen físicamente mucho y no pueden dejar de sentirse. Se buscan a como de lugar y siempre se terminan encontrando.

2-. La mirada es intensa e incluso se comen con la mirada, como dice el dicho. Recuerda que los ojos dicen mucho aunque no parezca. Cuando alguien nos gusta mucho queremos tenerlo frente a nosotras para poder mirarlo de cerca.

3-. Se dan tocamientos juguetones que a ambos les gusta. Parece como si ya se conocieran desde hace mucho tiempo, pues deciden acariciar de la forma más apasionada, tal cual como te gusta.

4-. No les importa experimentar, probar cosas nuevas. La confianza es primordial aquí, ambos se sueltan y dicen lo que piensan o desean. Cuentan sus fantasías sexuales, se sienten libres de hacerlo con esa persona.