Tatuajes en pareja para inmortalizar tu amor este 2020

Inmortalizar tu amor es posible. Muchas mujeres recurren a los tatuajes para plasmar en su piel todo el amor que siente por esa persona en especial. Es una forma de honrar esa conexión tan profunda que sienten.

Varios mitos y leyendas rondan alrededor de la idea de tatuarse el nombre de la pareja de turno, por ejemplo, que es de mal agüero y provoca que la relación culmine prematuramente. Sin embargo, no debes preocuparte por esas creencias, ya que los tatuajes que te vamos a proponer son sutiles, animalistas, pero llenos de amor sin tapujos.

Si no tienes idea de qué diseño hacerte este 2020, estas opciones pueden inspirarte para que ambos tengan el tatuaje ideal y que exprese todos los sentimientos que se tienen el uno al otro.

Tatuajes en pareja 2020

La tendencia de este 2020 es grabarse una fecha especial en el nudillo de uno de tus dedos. Es un detalle muy moderno y poco común. Perfecto para lucirlo en todo momento.

Si lo tuyo es más discreto y no deseas llenar tu cuerpo de tinta, una opción sería tatuarte las iniciales de ambos en el lateral de algún dedo. No dudes en acompañarlo con algún detalle romántico como un corazón.

Sin embargo, los tatuajes en pareja no tienen que ser solo fechas, nombre o letras. Su amor no es solo eso y le pueden dar la forma que deseen. Por ejemplo, tu pareja puede tatuarse el sol y tú la luna, así podrán representar su verdadero pensamiento: no poder vivir el uno sin el otro.

Si tu amor es cómico, puro e inocente, no duden en tatuarse algo más dulce y gracioso. Pueden graficarse la caricatura del ratón Mickey y su novia Minnie, o la una palta con corazones, una mitad con la semilla y la otra con el agujero. Esto simboliza que son el uno para el otro y que la pareja se complementa.

Aunque algo común, nunca debe faltar en una lista de tatuajes el signo del infinito, pues representa el amor eterno. Si estás segura que tu chico es el amor de tu vida, pueden hacerse este tatuaje.

Recomendación

Antes de dar el gran paso de plasmar su amor por siempre, tú y tu pareja deben estar segura de lo que sienten. Bien sabes que un tatuajes es para toda la vida y no hay lugar para el arrepentimiento.