Asexuales: ¿Por qué son tan felices sin sexo?

Aunque tener sexo está considerado como uno de los placeres más ricos y placenteros de la vida, existen personas a quienes no les interesa en lo absoluto y se autoidentifican como asexuales.

A estos individuos no les importa cuán atractivo física o emocionalmente sea la otra persona. Mucho menos si es heterosexual u homosexual, simplemente no les interesa llegar al coito con nadie. Sin embargo, y aunque tenga sus ideas claras, nadie los entiende. Sus amigos, hermanos o, incluso, sus propios terapeutas no comprenden su comportamiento.

La asexualidad, dicen los especialistas, no se trata de una falta de deseo de relaciones, es simplemente una falta de atracción sexual, de interés hacia alguien más.

“La gente dice que no puedo ser feliz viviendo así. Los que me rodean le dan mucha importancia al sexo. Hablan del sexo como si la mayor parte de la vida pasara por ahí. Sin dudas me hace sentir presionada, y a menudo sentir que no soy nadie, ni parte de nada. También creo que es interesante y divertido al mismo tiempo”, aseguró una joven de 25 años que hace aproximadamente un año no mantiene relaciones sexuales.

Demográficamente, cada vez hay más personas en el mundo que optan por una vida sin sexo. En un estudio que analizó datos de 17.744 personas en los Estados Unidos, el 15,2% de los hombres y el 26,7% de las mujeres informaron no haber tenido relaciones sexuales en el último año, mientras que el 8,7% de los hombres y el 17,5% de las mujeres informaron no haber tenido relaciones sexuales durante 5 años o más.

Por tal motivo, los autores concluyeron que “las personas que se abstuvieron del sexo informaron niveles de felicidad muy similares a sus contrapartes sexualmente activas”.