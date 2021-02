Familia exhorta a población a cuidarse tras perder a 4 integrantes por la COVID-19

Cuatro miembros de una numerosa familia fallecieron en menos de un mes, luego de ser infectados por la COVID-19. Ante la tragedia, uno de sus integrantes decidió pedir a la población que tomen conciencia y se cuiden frente al avance de la segunda ola en el país.

"Perder a cuatro familiares es una situación muy difícil. Hay muchas personas que no lo entienden o no asimilan esa responsabilidad, creen que es una broma o algo ligero. Escucho a muchos decir que es una farsa o que eso no existe"

"Cuando ya estamos en Huancayo, mi padre de 97 años, presentó síntomas y salió positivo. Luego, mi hermana mayor (72 años) se puso mal, pero ella salió negativo, los dos fueron llevados al hospital, mientras que en Lima mis otros hermanos de 60 y 65 años, sus esposas e hijos también presentaron los síntomas", explicó uno de los afectados a Correo.

"Yo también me agravé y quedé postrado. Usé omegas de una marca para subir mi saturación y mejorar mi respiración, y dio resultados positivos; todavía hay parientes recuperándose", detalló el ciudadano.

¿Cómo se propaga la COVID-19 entre las personas?

La COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que se propaga entre las personas principalmente cuando un infectado está en contacto cercano a otra.

El virus se puede propagar mediante pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada a través de la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o resoplar. Esas partículas líquidas tienen diferentes tamaños, desde las más grandes ‘gotículas respiratorias’ hasta las más pequeñas, llamadas ‘aerosoles’.

Otras personas pueden contraer la COVID-19 cuando el virus entra por la boca, la nariz o los ojos, algo que puede ocurrir con mayor probabilidad si las personas están en contacto directo o cercano (menos de 1 metro de distancia) con una persona infectada.

¿Cuáles son los síntomas más comunes de la COVID-19?

El doctor Jorge Amorós, gerente de la Red Prestacional Almenara, de EsSalud, señaló que “la sintomatología de las nuevas cepas del coronavirus están cambiando y están viendo pacientes que no solo vienen con fiebre, dolor de espalda, cefalea, diarreas y malestar general, sino además con un compromiso pulmonar importante arriba del 40%”.

Las personas le han perdido el miedo a la letalidad de esta enfermedad viral. Los pacientes que terminan con ventilador mecánico luego desarrollan insuficiencia renal, fibrosis pulmonar, diabetes, muchos pacientes desarrollan enfermedades que no tenían antes y que son desencadenadas por las complicaciones de este mal.