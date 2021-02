Ministro de Salud plantea que privados compren y apliquen vacuna

El actual ministro de Salud, Oscar Ugarte, propone abrir las puertas a instituciones privadas para que estas compren, distribuyan y comercialicen las vacunas contra el nuevo coronavirus en Perú.

"No es nuevo que haya una interacción público privada para muchas cosas en salud (...). La última ley que aprobó el Congreso lo permite. La ley dice ‘se autoriza la participación del sector privado’, con una sola condición. En su cuarto artículo, que se respete el artículo 204 del Código Penal", precisó el alto funcionario durante una entrevista en Willax TV, al ser interrogado insistentemente sobre el asunto.

De acuerdo con el mencionado artículo, el precio que el sector privado ofrezca a la población no podría ser superior al del sector público. "Yo sé que hay muchos empresarios que quieren promocionar y adquirir vacunas para su personal. ¿Por qué no?", manifestó. Después reconoció que para los trabajadores de salud que se hallan en primera línea, esto ya no es necesario.

"Yo he planteado en una reunión que hemos tenido en la tarde, en la que también estaban representantes del Comando Vacuna, que debería articularse con el sector privado para ampliar la capacidad de llegada y ser más eficientes", acotó.

Además, el ministro Óscar Ugarte propone que la distribución de la inmunización contra la COVID-19 se realicen a través de farmacias, a las que define como "un vehículo muy rápido de llegada", de acuerdo con su estrategia para esta pandemia, a pesar que en enero el gobierno transitorio afirmara que garantizaría el acceso gratuito a la vacuna contra esta enfermedad.

Esta estrategia anunciada por Ugarte es parecida a lo que dijo la exministra de Salud, Pilar Mazzetti durante su titularidad.

"No es posible (que este año laboratorios privados comercialicen la vacuna contra el COVID-19), porque quien coloca una vacuna de emergencia la coloca en situación de emergencia, y en situación de emergencia uno asume todos los riesgos, incluido el seguro para cada persona que se le aplica la vacuna y la atención médica de cualquier eventualidad que pueda surgir, es por eso que en todos los países del mundo es el Estado el que está haciendo eso", explicó Mazzetti en su momento.