China inicia test anales para detectar el coronavirus y alega que es mejor que el hisopado

China empezó con los test rectales para detectar la COVID-19 en sujetos de riesgo y viajeros que llegan del extranjero, un método más fiable pero criticado por los usuarios de redes sociales. El país ha logrado frenar en gran medida la epidemia desde principios de 2020 y solo se han registrado dos muertes desde mayo.

En las últimas semanas se han producido pequeños brotes localizados que llevaron a las autoridades sanitarias a realizar test rápidos y masivos a decenas de miles de personas mediante PCR. Las muestras suelen tomarse de la nariz o la garganta. Sin embargo, según la televisión pública CCTV, los residentes de varios barrios de Pekín, en el que se descubrieron contagios recientemente, fueron sometidos a un test anal.

La medida también se está imponiendo a las personas en cuarentena obligatoria en los hoteles, incluidos los viajeros procedentes del extranjero. El test rectal "aumenta la tasa de detección de personas infectadas", porque el coronavirus permanece más tiempo en el ano que en las vías respiratorias, declaró a la CCTV el doctor Li Tongzeng, del hospital You'an de Pekín.

Test para detectar la COVID-19 es "humillante"

En internet, las reacciones se dispersaron entre el miedo y la burla. "No es demasiado doloroso, pero sí superhumillante", dice un usuario de la red social Weibo. "Me han hecho dos exploraciones anales. En el proceso, también me tomaron una muestra de la garganta. Cada vez, temía que la enfermera se olvidara de cambiar el bastoncillo entre las dos", bromeó otro cibernauta.

La CCTV dijo el domingo que no se generalizarán las pruebas rectales porque "no son lo suficientemente prácticas". China, que ya restringió severamente las llegadas internacionales desde marzo de 2020, incrementó las restricciones en los últimos meses.

La mayoría de personas que quieran viajar al país deben presentar dos test negativos (PCR y serológico) antes de embarcar y, a su llegada y por cuenta propia, realizar una cuarentena de al menos 14 días en un hotel. Con información de ABC.