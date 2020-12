7 alimentos para cuidar la salud de tus pulmones

En la actualidad, cuidar la salud de los pulmones es fundamental para protegernos de enfermedades como el coronavirus que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se sabe que causa infecciones respiratorias.

Además de mantener una higiene impecable, una excelente forma para prevenir el contagio es tener una dieta rica en los siguientes alimentos que han sido estudiados y que tienen un efecto positivo sobre los pulmones. Entérate de cuáles son y si estos están dentro de alimentación.

Alimentos para cuidar la salud de los pulmones

Almendras

Una investigación del Departamento de Nutrición Clínica del Centro Médico Rush de St. Lukes, en Chicago, revela que un buen nivel de vitamina E favorece los pulmones. ¿Sabes cuál es de los alimentos más ricos en este nutriente? Sin duda alguna las almendras, que se colocan por encima del aguacate. Si comes 50 gramos al día, estarás cubriendo tus requerimientos en vitaminas.

Puñado de almendras en mano

Las almendras ofrecen 24,2 mg de vitamina E por cada 100 gramos, frente al aguacate que contiene sólo 2,6 mg.

Espinacas

El Laboratorio de Investigación de Antioxidantes en la Universidad de Tufts, en Massachusetts, indica que la luteína y la zeaxantina presentes en los vegetales de hoja verde oscura pueden ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, principalmente el de pulmón. Consume 2 tazas de espinacas al día y aprovecha sus propiedades para la salud.

Betabel

Healthline difundió un artículo de British Journal of Clinical Pharmacology, el cual sostiene que el betabel es rico en nitratos que optimizan la función pulmonar. "Los nitratos ayudan a relajar los vasos sanguíneos, reducir la presión arterial y optimizan la absorción de oxígeno", argumenta la investigación. Incorpora este tipo de alimentos a tus jugos de la mañana para aumentar el sistema inmune.

Vaso de jugo de betabel

La publicación también informa que las hojas de betabel poseen magnesio, potasio, vitamina C y antioxidantes esenciales para la salud pulmonar.

Guayaba

La Sociedad Americana del Cáncer indica que comer frutas enteras ricas en vitamina C, disminuye el riesgo de padecer cáncer de pulmón. La guayaba es bien conocida por aportar un alto contenido de esta vitamina, brindando hasta 3 veces más de lo que la naranja puede ofrecer. Además, la guayaba no posee muchas calorías y combate el envejecimiento prematuro.

Granos integrales

Un artículo publicado en Journal of the American College of Nutrition, confirma que los productos integrales, como los granos enteros que son ricos en fibra y oligoelementos, contienen sustancias fitoprotectoras que podrían reducir el riesgo cardiovascular, el cual está relacionado con la correcta oxigenación de los pulmones. A partir de ahora, ya sabes que la recomendación es comer más avena, centeno, cebada y arroz integral.

Plato de avena con almendras

La Sociedad Americana del Cáncer afirma que la carne procesada y roja puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Consúmela con moderación.

Atún

El Departamento de Medicina Interna en la Facultad de Medicina, de la Universidad de Iowa, evidencia que la ingesta de omega-3 tiene efectos beneficiosos sobre varios síndromes pulmonares crónicos. Por su parte, el pescado azul con mayor contenido en omega-3 es el atún (posee el doble que el salmón) y resulta verdaderamente bueno para cuidar la salud de los pulmones.

Cúrcuma

"Un estudio en 2,478 personas encontró que la ingesta de curcumina se asoció con una mejor función pulmonar", confirma Healthline. Como ya sabes, la curcumina es el principal componente de la cúrcuma y es por eso que, en la actualidad, se aconseja incluir en los platillos, ¿Cómo consumirla? En polvo dentro de tus bebidas, postres, guisos o alguna preparación culinaria.