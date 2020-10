Padres de la niña que falleció por difteria dieron positivo a la afección

La pequeña de cinco años, quien fue diagnosticada con difteria el martes 27 de octubre, falleció alrededor de la medianoche en el hospital nacional Dos de Mayo, en Lima, Perú.

Los padres de la menor mencionaron en una entrevista con La República que su hija de dos años arrojó negativo a la prueba molecular y permanece estable. Sin embargo, reveló que él y su esposa dieron positivo a la enfermedad.

Lamentablemente, la niña presentó miocarditis diftérica, una de las secuelas de la enfermedad infecciosa, luego de recibir el fármaco "antitoxina diftérica" que se usa para combatir este mal.

"Antes de poner el insumo me dijeron que el riesgo era poco, por eso yo confié en los médicos y firmé para que le pongan el insumo. Yo como padre la he visto y no había reaccionado como debería ser".

"Ayer a las 7 de la mañana me informaron que a mi hija le había dado tres paros cardiorespiratorios, uno a las 12 de la madrugada, a la 1 a.m. y a las 4 a.m.", dijo el padre de familia.

Minsa sobre el caso de difteria

Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó hoy el fallecimiento de la pequeña a través de un comunicado.

"La menor ya había presentado complicaciones cardíacas severas conocidas como "miocarditis diftérica" incluyendo arritmias ventriculares de alto riesgo, los efectos más temidos de esta enfermedad, los que fueron tratados intensivamente por el equipo médico a cargo del caso", se lee en el informe del Minsa.

Finalmente, el padre, oriundo de Loreto, pidió el apoyo a las autoridades para poder cristiana sepultura a su hijita en su lugar de nacimiento. "Solicito al presidente Vizcarra que me apoye en eso, para trasladar a mi hija a la ciudad de Contamana", remarcó.

Entrevista del padre de la niña que falleció por difteria