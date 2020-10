Pandemia provoca que casos de cáncer se tripliquen por falta de atención

Las medidas de prevención establecidas por el Gobierno y las autoridades sanitarias obligaron a la población a mantenerse en casa y solamente salir en caso se trate de una emergencia. Entre los más afectados se encuentran los pacientes de cáncer, quienes no pueden seguir con sus tratamientos ante la falta de especialistas por la pandemia.

Según Manuel Cotrina, director ejecutivo del departamento de Cirugía en mamas y tejidos blandos, un aproximado del 50% de pacientes que sufren algún tipo de cáncer no pudo atenderse en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

La falta de atención y/o demora en los pacientes "hace temer que en los próximos meses se incrementen los casos, no porque haya más cáncer, sino porque no han sido atendidos a tiempo", dijo a la Agencia Andina. Agregando que "es como sumar lo que no se atendió y lo que viene nuevo. Probablemente se tripliquen los casos en los siguientes meses o el próximo año".

El especialista contó que alrededor del 45% de pacientes de cáncer llegan al INEN desde provincias y, por el estado de emergencia, no pudieron apersonarse para recibir la atención requerida. Por ello, durante los primeros meses de cuarentena solamente llegaban pacientes de la capital.

Una enfermedad a vencer: el cáncer

"El cáncer avanza. Hubo casos de pacientes que no pudieron acudir a tiempo y tuvieron una progresión de la enfermedad. Cuando empezaron a venir - pasada la cuarentena- ya el cáncer estaba más avanzado", manifestó el Dr. Cotrina.

Solamente en el cáncer de mama, las estadísticas regularmente muestran en promedio 1, 500 nuevos pacientes al año, es decir unos 120 pacientes cada mes, según el especialista. Los pacientes que ya contaban con un programa de tratamiento siguieron con la atención, ya que el INEN se aseguró de ello.

Desde las primeras semanas en pandemia, se implementó la teleconsulta y actualmente cerca del total de departamentos, tanto quirúrgicos como de medicina, cuentan con un rol de consultas virtuales.