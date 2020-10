¿Comes mucho últimamente? Innovador método te puede ayudar a controlarte

Ya sea que tu estrés se deba a la ansiedad con respecto a que tus hijos vayan a la escuela en persona, la preocupación por enfermarse a medida que pasamos más tiempo en espacios cerrados, los cuidados constantes de no contagiarse con el nuevo coronavirus, o el vaivén político que vive el país, todo influye.

La incertidumbre no es una de las emociones humanas favoritas, pues complica la salud, según explica Wendy Sterling, dietista registrada y coautora de "Cómo nutrir a su hijo a través de un trastorno alimentario" y coautor de Darpinian en "No Weigh!".

La comida puede ser reconfortante

La comida puede ser reconfortante y no hay nada de malo en eso, dicen los expertos. En ocasiones, es posible que recurra a los alimentos intencionalmente, ya que puede dar sensación de relajo. Otras veces, es posible que desees algo más que comida, pero te encontrarás impulsivamente buscando dulces o ingiriendo papas fritas sin pensar.

Ahí es donde el medidor de hambre, una herramienta que ayuda a crear espacio entre tú y el refrigerador o el gabinete de la cocina, puede ser de gran ayuda. Al hacer una pausa sagrada y preguntarte dónde estás en el medidor de hambre, puede despertar tu conciencia. Esto te permitirte tomar una decisión razonable sobre la alimentación.

"El medidor de hambre es una de nuestras herramientas más útiles para volver a lo que el cuerpo ya sabe cómo hacer, en caso de que se haya perdido un poco en el camino y en la maleza durante este momento estresante", argumentó Signe Darpinian. especialista certificado en trastornos alimentarios y coautor de "No Weigh! A Teen’s Guide to Body Image, Food, and Emotional Wisdom".

"Hay mucha ansiedad colectiva en este momento, que puede prestarse a una alimentación más emocional, lo cual tiene mucho sentido", dijo Darpinian por correo electrónico. "Pero alimentar a un cuerpo que no está pidiendo ser alimentado de forma regular puede generar preocupación y más espacio mental emocional de lo que es ideal", acotó.

En cambio, cuando haces una pausa para reflexionar sobre lo que estás haciendo, esa conciencia en sí misma es un motivador muy poderoso para el cambio, explicó, por su parte, Wendy Sterling, dietista registrada y coautora de "Cómo nutrir a su hijo a través de un trastorno alimentario" y coautor de Darpinian en 2No Weigh!".

¿Cómo funciona el medidor de hambre?

"Cuando sientas una atracción hacia la comida, crea un espacio entre tú y la comida para ver dónde estás en el medidor de hambre", sugirió Darpinian.

Esto es lo significan los números en el medidor de hambre:

1 = Hambriento, hambriento, mareado, de mal humor, no puedo pensar con claridad, bajo nivel de azúcar en la sangre.

2 = Muy hambriento, estómago ruidoso.

3 = Hambre manejable; un lugar alegre al que quieras llegar a la hora de comer; tranquilo y consciente de la alimentación.

4 = Podrías comer, pero no tienes tanta hambre; podrías comer un bocadillo

5 = Probablemente acabas de comer y no tienes hambre

6 = El lugar de descanso de ensueño; tu estómago se siente feliz y en paz, no está demasiado lleno

7 = Tus papilas gustativas pierden interés mucho más allá de este punto

8 = Estás en el camino hacia la plenitud y te sientes anclado por tu comida

9 = Tan lleno como el Día de Acción de Gracias

10 = Uh, Oh. Es hora de desabrocharse

¿Qué hacer con esta escala?

El secreto es hacer coincidir tu combustible con tu nivel de hambre. Por ejemplo, si tiene un nivel "4", es posible que necesites un bocadillo pequeño, como frutos secos. Si tiene un "1" en el medidor de hambre, es decir, básicamente muere de hambre, es posible que necesite una comida completa.

"Es probable que necesite algo más sustancial, como un sándwich de pavo con frutas y papas fritas. A medida que su nivel de azúcar en sangre vuelve a la normalidad, debes preguntarte: ‘¿Por qué tenía tanta hambre? ¿Me perdí algo este día? ¿Mi almuerzo no me llenó lo suficiente?'", precisó Sterling.

A la hora de una comida o un refrigerio, los especialistas sugieren comer al llegar a un hambre manejable, lo que se llama un nivel "3" en el medidor de hambre, escala que se encuentra en algún lugar entre no demasiado hambriento y no demasiado lleno.

"Se sientes tranquilo y consciente de la decisión de comer. No está hambriento, pero puede sentir una pequeña punzada en el estómago, un poco de vacío que le indica que su cuerpo quiere comida. Han pasado unas horas desde que tuvo su última comida y te sientes listo para encontrar comida para que tu cerebro y tu cuerpo puedan funcionar a un nivel óptimo", señaló Sterling.

¿Qué hacer si tengo el nivel 8,9 ó 10?

Si haces una pausa e identificas que estás en el extremo de la plenitud del medidor de hambre, por ejemplo un "8", "9" o "10", es posible que tengas curiosidad por saber por qué estás queriendo comer unas cuantas galletitas.

"Si tienes un ‘9’ en el medidor de hambre, lo que significa que estás bastante lleno, es probable que no tengas hambre fisiológica en absoluto", aseguró Sterling.

Si sientes que estás entre el "8" y "10", "la atención no se centra tanto en si terminas o no comiendo la comida, sino en fortalecer tu capacidad para crear el espacio y cultivar la curiosidad sobre por qué la comida está ahí si no tienes hambre", Detalló, por su parte, Darpinian.

A veces, una simple pregunta y una respuesta consigo mismo pueden ayudarte a ver lo que realmente está sucediendo. Por ejemplo, si no tienes hambre de comida, ¿qué es de lo que realmente tienes hambre?

"Tal vez sea una siesta lo que realmente desees, o posiblemente un día libre", recomendó Sterling. De tal forma, la especialista concluye que es probable que la pausa entre pensar qué comer o qué hacer, pueden ayudarte a generar conciencia en tu mente sobre lo que realmente le conviene o no a tu organismo, así poder gozar de bienestar.