Cáncer de colon: ¿Por qué se produce y cómo evitar su desarrollo?

Si bien es cierto, actualmente existe un tratamiento para los tipo de cáncer, que en su gran mayoría, si no son atendidos a tiempo, pueden acabar con la vida de los pacientes.

En una reciente entrevista para Wapa.Pe, la nutricionista Giuliana Saldarriaga, de la Clínica Internacional, explicó que, lamentablemente, el cáncer de colon cada día va en aumento.

"El cáncer es una enfermedad que cada día aumenta. Acá no tenemos la cultura de prevención (..) No nos hacemos los chequeos preventivos, por ejemplo, una colonoscopía. No estamos acostumbrados a consumir frutas y verduras, estos aportan las fibras que requerimos para prevenir el cáncer colorrectal. La alimentación e hidratación es muy importante", explicó la especialista.

"El tema preventivo es fundamental para detectar a tiempo. Toda enfermedad, por mas que no sea oncológica, si se encuentra en fase de inicio va ser de gran ayuda en tratarla, y la esperanza de que el tratante se cure va ser mayor", acotó Giuliana Saldarriaga.

¿Por qué desarrollamos cáncer de colon?

De acuerdo con la nutricionista, quien toma los factores ambientes, el cáncer de colon se relaciona directamente con la inadecuada alimentación.

"En cuanto a factores ambientales, el cáncer se relaciona con una inadecuada alimentación; es decir, (a los pacientes) les estaría faltando las frutas y las verduras. Quizás la persona está consumiendo más alimentos procesados, más harinas, los productos de panadería, las bebidas gasificadas, y también un alto consumo de grasa", explicó la especialista de la clínica internacional.

Partiendo del concepto de prevención, la nutricionista sugirió un cambio de hábito en nuestro alimentación, agregándole ciertas verduras y frutas que nos ayuden con una mejor digestión.

"Hay frutas que nos pueden ayudar a evacuar mucho más. Por ejemplo; la pitahaya, que es muy rica en fibra; la papaya; las ciruelas; el aceite de oliva extra virgen. Esto, sumado a una hidratación adecuadamente, tendremos un mayor efecto y así evacuar con facilidad", detalló.

La obesidad el aliado perfecto para el cáncer

La obesidad no solo es el mejor aliado del cáncer de colon, sino que también le abre el paso a muchas otras patologías que pueden desencadenar la muerte de una persona.

"La persona con obesidad está propenso a tener cáncer de colon; debido a su vida sedentaria, que es otro factor importante; el alto contenido de consumos de grasas; la falta de fibra; y el consumo de bebidas alcohólicas. Además, tienen que tomar en cuenta si esta persona no tiene una digestión normal, que no evacua normal, o algún pólipo que le haya salido. Las personas tienen que tomar conciencia de variar su alimentación o tomar el riesgo de tener cáncer", detalló Giuliana Saldarriaga.

Finalmente, la especialista recomendó no consumir productos que te fuercen a evacuar de forma constante, porque estos debilitarán las vellosidades intestinales, lo que no permitirá que se absorba un 100 % los nutrientes de los alimentos; incluso la afectación a la flora intestinal.