Vacuna contra la COVID-19 se aplicará el primer trimestre de 2021

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, anunció hoy que en el primer trimestre del próximo año se estará distribuyendo y aplicando la vacuna contra el nuevo coronavirus en el país.

Después de participar en la supervisión de entrega de víveres en el distrito de Pachacamac, precisó que el Gobierno ya firmó compromisos con el laboratorio Pfizer y el mecanismo Covax Facility, que asignan a Perú la venta de 22 millones de dosis de vacunas COVID-19 para 11 millones peruanos.

"En este momento se está trabajando con apoyo de la empresa privada para la cadena logística que implica la aplicación y distribución de la vacuna. Lo mas probable es que en el primer trimestre del próximo año ya estemos aplicando y distribuyendo la vacuna", expresó.





En ese contexto, precisó que se está conversando con una docena de laboratorios de diversas partes del mundo, con la finalidad de cubrir el 70% de la población, a fin de que tenga la vacuna de forma gratuita.

Del mismo modo, informó que se formó un grupo multisectorial liderado por el canciller Mario López y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, contando con la participación del sector privado, el mismo que se instalará en el Centro de Convenciones ubicado en el distrito de San Borja.

"Ellos no solo verán la gestión de compra de vacuna, sino también la distribución y la aplicación de las vacunas, este es un trabajo complejo porque no solo es un tipo de vacuna, sino que son diferentes que tienen que tener una cadena de frío particular", finalizó.