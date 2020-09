Estudio desmiente evidencia que respalde uso del dióxido de cloro contra la COVID-19

La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, elaborada por expertos de Perú y Argentina, publicó una investigación que confirma hasta el momento ninguna evidencia científica que apoye el uso del dióxido de cloro para contrarrestar la COVID-19.

Los especialistas que realizaron el estudio está conformado por los peruanos Alejandra Burela, Akram Hernández-Vásquez, Verónica Peralta , Fabian Fiestas y el argentino Daniel Comandé del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

Dicho trabajo está financiado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud, y su finalidad es corroborar de manera sistemática la eficacia y seguridad del uso de dióxido de cloro en la prevención o tratamiento del coronavirus.

Asimismo, se agregaron ensayos clínicos aleatorizados, estudios cuasiexperimentales, estudios de cohorte, estudios de casos y controles, estudios de corte transversal, y reporte de casos que evaluaron al dióxido de cloro y derivados para prevenir y/o tratar el SARS-CoV-2 en personas de cualquier edad.

El coronavirus, un enemigo a vencer

Se consideró incluir estudios en otras infecciones por coronavirus (ej., MERS-CoV, SARSCoV, etc.) en caso de no encontrar investigaciones realizadas en infecciones por SARS-CoV-2. Cabe resaltar que se excluyeron estudios in vitro o realizados en animales.

De acuerdo a los resultados, no existe ningún tipo de evidencia científica publicada ni en proceso de publicación que haya evaluado el uso del dióxido de cloro como agente de prevención o terapéutico contra el coronavirus administrado por vía inhalatoria, oral o parenteral.

Solo se identificó el registro de un estudio en ClinicalTrials.gov (NCT04343742) titulado "Determination of the Effectiveness of Oral Chlorine Dioxide in the Treatment of COVID 19", inscrito como estudio observacional que tiene planificado incluir a 20 participantes colombianos para evaluar la eficacia del dióxido de cloro oral en el tratamiento de pacientes con infección por COVID-19 (20).

Video sobre las secuelas del coronavirus y síndrome post-covid