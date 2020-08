Dr. Elmer Huerta revela los efectos secundarios que siente tras recibir la vacuna contra la COVID-19

"He tenido un poco de dolor de cabeza", fueron las primeras palabras que emitió el Dr. Elmer Huerta luego de recibir la vacuna elaborada por la farmacéutica estadounidense Moderna, que se encuentra dentro de los antígenos supervisados por la OMS para combatir el nuevo coronavirus.

El galeno señaló que no siente fiebre, ni nauseas, ni malestar general tras haber sido inyectado; sin embargo, el estudio en fase 3 al que está sometido durará dos años, aproximadamente, y hasta el momento desconoce si la dosis que le aplicaron fue un placebo o el medicamento contra el SARS-CoV-2.

Asimismo, explicó que la prueba del que participa posee "dos brazos o ramas", uno que tiene que ver con la aplicación de la vacuna a un grupo de personas y otro que se aplica una mezcla de placebo o agua con suero, que es sorteado por una computadora.

"De los síntomas, he tenido un poco de dolor de cabeza y un poco de dolor en el sitio de la inyección, pero no he tenido más. No he tenido fiebre, no he tenido escalofríos, no he tenido ningún malestar general, diarrea, ni náuseas, ni vómitos. De verdad no sé si es un placebo o el medicamento lo que me han puesto", dijo Elmer Huerta.

"No sé, ni voy a saber si ha sido la vacuna verdadera o el placebo", agregó el médico desde Estados Unidos al dominical Cuarto Poder.

La COVID-19, un enemigo a vencer

El especialista también aseguró que la vacuna elaborada por la farmacéutica Moderna es similar en cuanto a tecnología al antígeno de Pfizer y Biotech, quienes no utilizan el virus completo.

"Es una tecnología que te ponen un gen y tus células procesan el gen y producen unas espigas (que sirven como llave de entrada del virus a las células), el cuerpo te engaña pensando que lo está atacando el virus y produce anticuerpos aglutinantes", señaló.

Declaraciones del Dr. Elmer Huerta