¿Si soy paciente asintomático la COVID-19 me afecta el corazón?

En su gran mayoría de pacientes que han logrado vencer al nuevo coronavirus suelen preguntarse por las secuelas que esta enfermedad deja. ¿Qué órganos son afectados en las personas afectadas?

En una reciente emisión de "Sanamente", el doctor Elmer Huerta explicó qué es lo que realmente sucede con el corazón de aquellos pacientes COVID-19 asintomáticos.

"¿Es cierto que si eres asintomáticos (coronavirus) afecta principalmente al corazón?", preguntó una televidente al especialista en salud pública.

"Pues, no se sabe. Hay un solo estudio en el que se hizo con asintomáticos en el que parecía que había afecciones pulmonares, eso no se ha corroborado. De tal modo, decir si un asintomático va a tener problemas en el corazón, eso no está escrito en ninguna revista científica", sostuvo Elmer Huerta.

¿Qué secuelas deja el nuevo coronavirus?

De acuerdo con una publicación de la BBC, las secuelas que presentan algunos pacientes que lograron vencer a la COVID-19 son los siguientes:



- Dificultad respiratoria.

- Fibrosis pulmonar.

- Síndrome post-UCI.

- Zona cero.

- Sistema vascular.

- El cerebro.

- Los riñones y el corazón.

La gran parte de estas investigaciones sobre los síntomas post-COVID-19 aún se encuentran en proceso.