Gota: enfermedad que Jared Leto padece y debes conocer

Para muchos y aunque no lo sabían, es una sorpresa saber que Jared Leto padece de la enfermedad de La Gota. Sin embargo, pocos conocen el origen, causas y consecuencias que podría traer este mal si no es detectado a tiempo y sobre todo si no se sigue un tratamiento adecuado.

Para ello y gracias a los especialistas de Mayo Clinic, conoceremos más de esta enfermedad que convive con el reconocido actor de Hollywood y que miles en el mundo la padecen.

¿Qué dijo Jared Leto sobre la enfermedad de la Gota que padece?

"No podía caminar ni distancias cortas. Tuve que usar una silla de ruedas porque el dolor era insoportable", comentó a una agencia de comunicación Leto hace años atrás. "Era desesperante, parecía que no iba a tener cura jamás. Nunca imaginé que comer carne roja me iba a provocar eso", expresó.

Causas de La Gota

La gota se presenta cuando se acumulan cristales de urato en una articulación, lo que causa inflamación y dolor intenso en un ataque de gota. Los cristales de urato pueden formarse si tienes niveles altos de ácido úrico en la sangre.

Síntomas de La Gota

Dolor articular intenso: La gota afecta la articulación grande del dedo gordo del pie, pero puede presentarse en cualquier articulación. Otras articulaciones que con frecuencia se ven afectadas son los tobillos, las rodillas, los codos, las muñecas y los dedos de las manos. Es probable que el dolor sea más grave dentro de las primeras 4 a 12 horas después de que inicia.

Molestia persistente: Después de que el dolor más intenso desaparece, es posible que un poco de molestia articular quede, la cual puede durar algunos días o semanas.

Inflamación y enrojecimiento: Las articulaciones afectadas se hinchan, se vuelven sensibles, se calientan y enrojecen.

Amplitud de movimiento limitada: A medida que la gota avanza, es posible que no puedas mover las articulaciones con normalidad.

Factores de riesgo

Una persona es más propensa a padecer Gota si tiene niveles elevados de ácido úrico en el organismo. Algunos factores que aumentan el nivel de ácido úrico en el cuerpo son los siguientes:

Dieta: Una dieta rica en carne, mariscos y bebidas endulzadas con azúcar de fruta (fructosa) eleva los niveles de ácido úrico, lo cual aumenta el riesgo de padecer gota. El consumo de alcohol, en especial, la cerveza.

Obesidad: Si tienes sobrepeso, el organismo produce más ácido úrico y los riñones tienen mayor dificultad para eliminarlo.

Afecciones: Ciertas enfermedades y afecciones aumentan el riesgo de padecer Gota. Estas son la presión arterial alta sin tratar y las enfermedades crónicas, como la diabetes, el síndrome metabólico, así como las enfermedades renales y cardíacas.

Prevención sobre La Gota

Durante los períodos en que no tienes síntomas, estos consejos pueden ayudar a protegerte contra futuros ataques de gota:

Bebe mucho líquido: Limita la cantidad de bebidas azucaradas que tomas, especialmente las endulzadas con jarabe de maíz con alto contenido de fructosa.

Consume proteínas de productos lácteos con bajo contenido de grasa: Los productos lácteos con bajo contenido de grasa pueden causar un efecto protector contra la Gota, por lo que son tu mejor fuente de proteínas.

Limita el consumo de carne, pescado y aves: Una pequeña cantidad puede resultar tolerable, pero presta atención a los tipos y las cantidades que parecen causarte problemas.