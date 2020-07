Dr. Ciro Maguiña sobre reabrir bares y discotecas: "Sería una locura, se pierde todo" [VIDEO]

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Dr. Ciro Maguiña, rechaza enérgico abrir bares y discotecas ante incremento de casos de COVID-19 en Perú, incluso pide que este tipo de negocios empiecen a funcionar el próximo año como prevención contra la enfermedad viral.

"Sería una locura que bares y discotecas reabran. En el bar, la gente va a 'chupar', osea se pierde todo. Es querer otro foco. Yo diría que discotecas y bares deberían abrir hasta el próximo año", señala el Dr. Maguiña.

"Sería un riesgo innecesario crear más focos de contagio, tantos focos tenemos. El restaurante creo que sí, ya que es un tema gradual, lo que permite reactivar la economía", agregó el experto.

Del mismo modo, el galeno Ciro Maguiña mencionó la situación actual que se observa en las calles del Perú. Además, se mostró en desacuerdo con la reapertura de locales de entretenimiento nocturno. "Ya tenemos los buses hacinados, las combis, los mercados en la misma situación", advirtió.

Finalmente, Ciro Maguiña aclaró que el incremento de casos de coronavirus en Perú se debe a "una ola no controlada y pues ésta ola (de contagios) que no cayó, vuelva a ser otra ola, ojalá no tan grande como la que hemos vivido hace semanas pasadas".

