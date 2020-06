Coronavirus: ¿Cuál es la verdadera cifra de contagiados en Lima Metropolitana y Callao?

Desde este domingo 28 hasta el viernes 3 de julio, el Ministerio de Salud desarrollará en Lima Metropolitana y Callao un estudio de prevalencia poblacional del covid-19 para conocer el porcentaje de personas afectadas por el nuevo coronavirus o quienes son susceptible a enfermar, en el marco de la nueva convivencia.

Con dicho estudio, el Perú se convertirá en el primer país de Latinoamérica en realizar un estudio para conocer el verdadero porcentaje de población contagiada con SARS-CoV-2, además de otros detalles estadísticos que permitan una mejor gestión de la pandemia.

De acuerdo con César Munayco, epidemiólogo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), se trata de un estudio determinante para conocer la evolución e impacto real de la infección, por tipo de población, edad y ubicación de los afectados.

El mismo estudio realizado en España, cuyos primeros resultados se dieron a conocer la quincena de mayo, indicó que solo el 5% de su población se había contagiado de coronavirus, porcentaje que en dicho país equivale a cerca de 2’500,0000 personas, aunque sus servicios de salud atendieron apenas a 200, 000.

Diversas investigaciones coinciden en afirmar que, para alcanzar la ansiada inmunidad colectiva o de rebaño, es necesario el contagio de por lo menos el 60% de la población.

En este contexto, ¿por qué es tan importante realizar un estudio de prevalencia ahora y no bastaría con solo testear a quienes presentan síntomas?

Estudio ciego

La respuesta es sencilla: es imposible tomar tantas pruebas, es demasiado costoso y tomaría demasiado tiempo. Ningún país lo ha hecho. Además porque existen las estadísticas con las que es posible proyectar el comportamiento de la infección.

Lo realmente valioso de esta investigación, comenta el director de Investigación Epidemiológica y Evaluación de Intervención en Salud, es la limpieza de sus datos.

“No olvidemos que la vigilancia epidemiológica (que realiza ahora en el país) solo busca casos sospechosos (con síntomas) y por tanto la probabilidad de que salgan positivos es más alta. Generalmente, el porcentaje real es mucho menor”, afirma.

La tasa de positividad al coronavirus está actualmente por el orden del 18% a escala nacional. Es decir, de cada 100 personas con síntomas que pasaron la prueba de descarte 18 dieron positivo.

Bajo ese esquema de detección son muchos los que podrían estar contagiados y nunca llegarían al reporte oficial. O por contrario, serían mucho menos en proporción al 100% de la población total.

En cambio, explica Munayco, en un estudio de prevalencia los sesgos de búsqueda quedan anulados, todas las personas son testeadas, ofreciendo resultados más reales para conocer el impacto del coronavirus.

1, 000 familias para la prueba

Mientras el Instituto de Salud Carlos III, responsable de la investigación en España, trabajó con casi 70.000 participantes de todo el país; en el Perú se trabajará, para comenzar, con 1, 000 hogares de Lima y Callao, seleccionadas al azar. Sus resultados serán un muestra importante en vista que Lima reúne la tercera parte de la población peruana.

El estudio será desarrollado por el Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades y el Instituto Nacional de Salud (INS), cuyo personal ha coordinado con los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) que, debidamente uniformados con sus Equipos de Protección Personal, visitarán los hogares de todos los distritos de Lima Metropolitana y Callao, seleccionados al azar.

“El INEI nos ha hecho un muestreo, como el que se hace para la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes). Ellos tienen mapeados los conglomerados de Lima y Callao en los que trabajaremos. Luego se les sortea y dentro de ellos se sortean las casas a las que vamos a ingresar. Todo es manejado al azar (para evitar los sesgos). Ya están definidas las avenidas y casas donde se hará el estudio”.

Durante esta intervención, los investigadores se encontrarán con personas que han tenido covid-19, que han estado muy enfermas, que se infectaron recientemente y también quienes lo hicieron hace mucho; gente que se llegó a estar hospitalizada y gente que nunca supo que tenía el coronavirus.

“A todos se les hará una prueba rápida y a quienes tengan síntomas de la infección se les hará además una prueba molecular. De la misma manera que se hizo en España. Con lo dramático que fue la pandemia en ese país solo el 5% de su población se infectó”.

La participación en el estudio es voluntaria, pero se pide la colaboración de todas las personas por ser de suma importancia para la salud pública de los peruanos en tiempos de pandemia.

El doctor Munayco comenta que lo revelador de esa investigación fue que el mayor porcentaje de infectados con covid-19 nunca fue detectado por los servicios sanitarios, ya sea por ser asintomáticos o porque tuvieron síntomas leves y no buscaron atención médica.

En este momento el epidemiólogo se encuentran trabajando con diversas direcciones de salud del Ministerio de Salud para ofrecer la capacitación correspondiente a los equipos de respuestas rápidas que van a participar, además de asegurar su equipamiento necesario (EPPs).

“Deben participar alrededor de 100 equipos y el estudio debe durar unos cinco días. Con el estudio de prevalencia podremos identificar casos nuevos y antiguos en un determinado momento del tiempo y establecer el porcentaje de contagios actual. Perú será el primero en hacer este estudio en Latinoamérica porque el resto de países todavía no lo han hecho”.

¿Inmunidad colectiva?

El médico, con una maestría y doctorado en salud pública y modelamiento matemático en Estados Unidos, comentó que los resultados de la investigación darán pistas también de qué tan cerca estamos de la ansiada inmunidad de rebaño.

Para que una población esté protegida contra cualquier infección es necesario que un porcentaje de la población ya esté contagiada o de lo contrario sea vacunada para que el contagio se detenga.

Se estima que para alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño con el SARS-CoV-2 es necesario que entre el 50% y 65% de la población se enferme. De llegar a ese porcentaje, la epidemia desaparecería porque ya no hay personas a quién contagiar o son muy pocas.

“Por ejemplo si yo ya estoy contagiado, cuando me exponga a una persona infectada ya no me voy a infectar nuevamente porque ya lo estuve y tengo anticuerpos. Entonces, cuando regrese a mi casa voy a proteger indirectamente a mi familia y amigos cuando entre en contacto con ellos, protegiéndolos de forma indirecta. Eso es la inmunidad de rebaño”.

La misma metodología se aplica para las vacunas. Nunca se inmuniza al 100% de la población, solo a un porcentaje para lograr el mismo efecto. Eso es exactamente lo que se hará cuando se tenga la vacuna contra el coronavirus.

“Consideramos que la tasa de contagio para Lima y Callao debe estar probablemente entre 5% y 10%”, anotó el experto, para quien la intervención del gobierno fue determinante para desacelerar el contagio natural que se da en estos casos.

Comentó que si no se hubiera cerrado las fronteras, obligado a todos a quedarse en su casa y usar mascarillas, la epidemia ya habría terminado, pero a un costo enorme.

“Eso es lo que pasó en Italia y España que no cerraron a tiempo sus fronteras, donde la gente hacía fiestas y la infección creció muchísimo. Hace algunos días en un conversatorio sobre la pandemia se proyectó que todas las medidas implementadas hasta ahora evitaron el contagio de más de 900, 000 personas en Lima y más de 6, 000 fallecidos solo en la capital”.

Para el médico epidemiólogo los resultados del próximo estudio nos acercarán al verdadero impacto de la pandemia, determinando en qué parte del camino nos encontramos y qué debemos ajustar en las medidas que se apliquen más adelante.