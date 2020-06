Piura: Conoce el distrito registra cero casos de COVID-19 gracias al trabajo de las rondas

Tras 86 días del estado de emergencia que se vive en el Perú a causa del coronavirus y se registre más de 200 mil casos positivos de la nueva enfermedad, hasta el momento el distrito de Montero, provincia de Ayabaca, región Piura no ha tenido ningún caso positivo.

De acuerdo al alcalde del distrito, Carlos Sánchez Riofrio, gracias al trabajo en conjunto que se viene realizando junto a los ronderos y la policía se ha logrado controlar la aglomeración de personas y neutralizar así los contagios de coronavirus.

"Es un control estricto y riguroso. Es un trabajo por el que me he ganado amigos y enemigos. Incluso presionando a la misma Policía para que no esté viajando frecuentemente ya sea a Piura, Sullana, Paita o Chiclayo", expresó.

¿Cómo se previó el contagio de COVID-19 en Montero?

Actualmente el distrito Montero en Piura, tiene 850 ronderos que vigilan que las normas sanitaras dictadas por el gobierno a causa de la pandemia de cumplan. Este trabajo lo logran junto a la municipalidad, quienes les brindan una vehículo para que se movilicen hasta el punto de control asignado, donde en grupos de 7 u 8 que cuidan en diferentes turnos.

Asimismo, el también presidente de ronderos de Montero precisó que para motivar el trabajo que viene realizando se les ayuda con canastas de víveres, alimentos, alcohol en gel, mascarillas y constante capacitación.

La Policía también cumple un papel vital en esta lucha contra el coronavirus, ya que hace su parte patrullando la ciudad y junto a los ronderos han colocado tranqueras en los límites del distrito para controlar a las personas que ingresan.

Ante todo lo que vive el país, alcalde exhortó a las demás autoridades de la región a trabajar unidos para mitigar la propagación de la enfermedad. "Se tiene que dejar la mezquindad, egoísmo, revanchismo político, la camiseta política y unirnos todos. Hay que coordinar con todos. Así podremos frenar esta pandemia", indicó.