Coronavirus: ¿Sabías que los niños menores de 2 años no deben usar mascarillas?

Los padres de familia buscan las mejores medidas de prevención ante la COVID-19 para sus hijos durante la cuarentena por coronavirus, ya que ahora los pequeños de la casa pueden salir junto a un adulto desde el 18 de mayo durante 30 minutos.

Algunos papás y mamás se preguntan si los niños menores de dos años deben usar mascarilla. En este sentido, el doctor Gustavo Rivara, pediatra neonatólogo, mencionó en su cuenta de Instagram que los niños mayores de dos años sí deben utilizar un cubrebocas.

¿Por qué los niños menores de dos años no deben usar mascarilla?

Si los más pequeños utilizan una mascarilla, pueden tener problemas respiratorios o asfixia. Por ello, no se recomienda usarlos. Se debe mantener un distanciamiento mínimo de dos metros de otra persona cuando se salga a caminar cerca a su domicilio.

"Los niños estarán acompañados de un adulto, no deben ser más de tres niños. No deben utilizar los parques ni patios de juegos, no más de 500 metros de casa. Y los niños deben usar mascarilla, si tienen más de dos años", indicó el doctor Rivara en Instagram.

Wapa, en caso tu hijo es mayor de dos años y no quiera ponerse la mascarilla, puedes buscar la forma divertida de enseñarle que es importante su uso para cuidarse y prevenir la enfermedad viral.

Dr. Gustavo Rivara habla sobre cuidado de niños