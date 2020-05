Coronavirus: ¿Pacientes con COVID-19 contagian al recuperarse? [VIDEO]

El coronavirus continúa generando muchas interrogantes entre las personas a raíz de ser un virus completamente nuevo. Ante ello, el doctor Elmer Huerta es consultado sobre una serie de interrogantes relacionadas a la COVID-19, como es el caso del contagio que pueden provocar las personas que ya superaron la enfermedad.

A raíz de los casos relacionados a la enfermedad y algunos famosos que han dado positivo hasta en tres ocasiones distintas, como es el caso de la actriz Danna García y el jugador Paulo Dybala, quienes estuvieron varios meses en cuarentena a raíz de las pruebas que resultaron positivas.

Elmer Huerta confirma que pacientes recuperados no contagian

A raíz de la duda sobre los pacientes recuperados que nuevamente han dado positivo, el doctor reveló que un nuevo estudio confirmó que dichos pacientes ya no son capaces de infectar a otras, pese a que con las pruebas moleculares han dado positivo hasta dos veces más.

"Una persona se enferma de coronavirus, cuando pasa la enfermedad y sale. Lo que se hacía antes era volverle a hacer la prueba para certificar que ya había desaparecido el virus y lo que decía la guía era hacer dos pruebas moleculares en la nariz para demostrar que regrese a trabajar", argumentó el especialista, pero dejó en claro que surgió un problema a raíz de este mecanismo".

Sin embargo, pacientes como Paulo Dybala dieron positivo en más de una oportunidad, pese a no tener síntomas, generando dudas en las personas. "Se pensaba que estas personas podían contagiar a otras. Pero un estudio en Corea del Sur ha demostrado que lo que sale en la prueba molecular son partículas virales, pero no son capaces de infectar", sentenció el especialista, descartando que una persona que ya superó la enfermedad no contagiará a otra, pese a volver a salir positivo.

Elmer Huerta dejó en claro que los pacientes clínicos que son dados de alta tras superar la enfermedad ya no necesitarían de más pruebas; sin embargo, manifestó que aún son muchas las dudas relacionadas al coronavirus y hasta el momento no hay todas las respuestas debido a que se trata de un virus nuevo.

¿Quién es el doctor Elmer Huerta?

Élmer Emilio Huerta Ramírez, es un médico oncólogo, especialista en salud pública y comunicador en salud peruano que radica en Estados Unidos. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Qué es la COVID‑19?

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.