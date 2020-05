¿Las personas asintomáticas también mueren por COVID-19? [VIDEO]

Algunos usuarios en redes sociales se han cuestionado si los asintomáticos también mueren por COVID-19. Es por ello que el doctor Elmer Huerta explicó esta gran interrogante en "Sanamente" de América Noticias.

"La gente se pregunta pero cómo se murió si estaba caminando esta mañana. Allí se piensa que podría ser por el corazón que es atacado por el virus y puede producir una arritmia grave o la hopoxia silenciosa en la cual el nivel de oxígeno es increíblemente bajo y la persona no tiene síntomas, en ese caso puede morir súbitamente", mencionó el Dr. Elmer Huerta.

Síntomas del coronavirus

Asimismo, el médico Huerta señaló que hay varios eventos antes que una persona infectada pierda la vida por el COVID-19.

Foto: AFP

"La persona se infecta, al día 5, 6 o 7 empieza a desarrollar síntomas, si estos son intensos, la persona puede sufrir falta de aire, luego la hospitalizan, su salud empeora y necesita de cuidados intensivos, desarrolla los coágulos y puede fallecer", aseveró el galeno.

Cabe mencionar que, lo habitual es que un paciente asintomático no muera porque no presenta signos, no obstante, el experto enfatizó que si la persona tiene problemas silenciosos, podría padecer de una muerte súbita.

Foto: AFP

Elmer Huerta habla sobre asintomáticos

Mapa del coronavirus hecho por Google