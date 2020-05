Mantenerse a salvo de la COVID-19 no se trata solo de higiene y distancia, sino también de tiempo

Actualmente, es probable que te hayas informado sobre los principales consejos para evitar el coronavirus: usar una mascarilla, lavarte las manos con jabón, mantenerte al menos a 2 metros de los demás, estar en lugares ventilados, etc.

Pese a ello, hay un aspecto más de la proliferación de la pandemia que no ha sido tomada en cuenta o no se ha hablado de ella hasta hoy. La evidencia creciente sugiere que la infección por el COVID-19, como con otras enfermedades, está relacionada con estar un tiempo prolongado expuesto al virus.

Cuanto el lapso sea mayor en un entorno que pueda contener el virus, más será el riesgo de ser infectado.

El Dr. Erin Bromage, un inmunólogo comparativa y profesor de biología en la Universidad de Massachusetts Dartmouth, lo explicó con una ecuación breve: “Infección exitosa = Exposición al virus x Tiempo”.

La fórmula simplificada de Bromage fue parte de una publicación de un blog que explica maneras de reducir el riesgo de contraer la COVID-19, que se ha leído más de 15 millones de veces en las últimas dos semanas, dijo a CNN.

La idea base es que las personas se contagian cuando se exponen a una cierta cantidad de partículas virales. El estornudo o la tos de una persona infectada puede alcanzar ese umbral, lo que libera una gran cantidad de partículas virales en el ambiente. Pero una persona infectada que habla o incluso que solo respira libera algunos virus en el aire, y durante un lapso considerado en un espacio cerrado, eso es probable de infectar con eficacia a otros.

“Cuanto más tiempo pases en ese entorno, es decir, minutos u horas allí, cuanto más virus respires, más se puede acumular y luego establecer una infección”, argumentó Bromage. “Por lo tanto, siempre es un equilibrio entre la exposición y el tiempo. Si tienes un alto nivel de exposición, es poco tiempo (para la infección, y si tienes un) bajo nivel de exposición, es más tiempo antes de que esa infección pueda establecerse”, acotó.

El tiempo es importante para evitar el contagio del coronavirus

La importancia del tiempo expuesto a un virus es un punto importante para todas las enfermedades infecciosas, desde sarampión hasta tuberculosis y COVID-19, aseguró el Dr. Kent Sepkowitz, especialista en enfermedades infecciosas en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York.

De hecho, es la teoría subyacente detrás del rastreo de contactos, que trata de localizar y contactar a cualquier persona que haya pasado un tiempo prolongado cerca de una persona contagiada con el virus.

Bromage dijo que su fórmula simple sugiere que un corto viaje de compras conlleva un riesgo comparativamente bajo de infección, pero los empleados en esas mismas tiendas por turnos de ocho horas tienen un mayor riesgo.

“Incluso si hay virus en ese entorno, es de esperar que no hayas tenido ese tiempo extendido necesario para llegar a esa dosis infecciosa. Sin embargo, los empleados están en ese entorno todo el día. Entonces, lo que no nos infectaría a ti y a mí porque no llegamos a ese número de dosis infecciosa, tiene un efecto mucho más fuerte o mayor en un empleado que recibe esa dosis baja todo el día”, indicó.