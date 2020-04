"Paciente 1" en Italia: "Enfermedad, curación, dolor y esperanza. Así puedo resumir mi historia"

Mattia es el primer paciente que se contagió con coronavirus en Italia. El último sábado brindó un mensaje de esperanza tras curarse de la enfermedad viral.

"Enfermedad, curación, dolor y esperanza. Así puedo resumir mi historia de paciente con COVID-19 curado", contó el "paciente 1" en un programa de la RAI, según el portal Infobae.

"Estamos suspendidos entre las ganas de que todo pase rápidamente para nosotros, nuestros seres más queridos y todos los demás y el temor de que todo esto no termine, al menos en poco tiempo", agregó.

Mattia fue una de las personas que contagió al personal de salud del Hospital de Codongo el pasado 20 de febrero cuando ingresó por una grave neumonía. También, se infectó su esposa embarazada, su padre y un amigo.

Este hombre vive en Codongo, la localidad más cercana a Milán, lugar de mayor número de infectados del país. Lamentablemente, el padre de Mattia falleció por la pandemia del coronavirus.

Luego de varios días, la esposa de Mattia dio a luz a su hija Giulia. La pequeña trajo esperanza a su familia.

"Me enfermé, me recuperé, sufrí la pérdida de mi padre y me alegré por el nacimiento de mi hija", reveló el hombre de 38 años.

"Vivimos y nuestra vida tiene sentido solo cuando la esperanza abre una perspectiva ante nosotros. Esta esperanza para mí se materializó con el nacimiento de mi hija Giulia".

"Con este mensaje antes de Pascuas quiero decir que todos juntos podemos hacer que este feo paréntesis termine pronto, los trabajadores sanitarios que curan a los enfermos y nosotros que estamos en casa y evitamos la propagación de la infección. Que sean unas Pascuas de Resurreción y Paz para todos", finalizó.

La historia de Mattia en el hospital

Mattia estuvo más de un mes internado en el Hospital de Codongo y el 25 de marzo fue dado de alta. Su familia superó al coronavirus, incluso la esposa de este valiente hombre venció la enfermedad en el octavo mes de embarazo.

La doctora Annalisa Malara del mencionado nosocomio fue quien descubrió que Mattia podría estar infectado con COVID-19. Así que reportó su caso y le hicieron la prueba de coronavirus y dio positivo.

Lo trasladaron al Hospital San Matteo de Pavía el 21 de febrero, donde recibió un tratamiento a base de medicamentos como antivirales, anti-VIH y antibióticos.

Wapa, la historia de Mattia ha dado esperanza a muchas personas en Italia, incluso el presidente de Lombardía lo felicitó a través de su cuenta de Facebook.

"Que bella noticia. Ha nacido Giulia, la hija de Mattia y Valentina. Envío mis felicitaciones a la mamá y el papá de Codongo. Y bienvenida Giulia. Te deseamos una vida gloriosa", escribió Attilio Fontana.